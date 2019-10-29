Общество
Российская газетаКоличество моногородов в России может сократиться вдвое
Многие моногорода могут исчезнуть с карты России без финансовой поддержки. Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170. По данным издания, этот вопрос неоднократно обсуждался на площадках в Госдуме и правительстве.
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с чего всё началось
Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.Известиявчера в 17:01
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