Общество

Российская газетаРоссийская газетаКоличество моногородов в России может сократиться вдвое

Многие моногорода могут исчезнуть с карты России без финансовой поддержки. Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170. По данным издания, этот вопрос неоднократно обсуждался на площадках в Госдуме и правительстве.
Читать в источнике
Комментировать505
с чего всё началось

Ни к селу: количество моногородов могут сократить вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Эксперт не исключил сокращения списка моногородов вдвое

Коммерсантъвчера в 22:29

В Госдуме допустили сокращение вдвое числа моногородов в России

RT на русскомвчера в 23:42

Моногородов в России может стать в два раза меньше

РЕН ТВ00:26

В России могут вдвое сократить количество моногородов

РИА Новостивчера в 22:57

Число моногородов в России может сократиться вдвое

Газета.Ru04:20

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

РБКвчера в 21:46

Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

Известиявчера в 19:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру вчера в 12:31
Энергетика

Минск ищет замещение российской нефти

Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
BFM.ru 03:10
Политика

Украина усилила меры безопасности в Азовском море

Правительство Украины приняло решение по усилению мер безопасности в акватории Азовского моря. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Lenta.ru 05:08
Шоу-бизнес

Актриса Амалия Мордвинова изменила внешность и переехала в США

Амалия Мордвинова изменила свою внешность, после чего стала неузнаваемой. Кроме этого, актриса переехала в США, где сейчас живет ее дочь.
OAnews 01:51
Политика

«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
News.ru вчера в 18:34
Происшествия

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Происшествия

Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".
Интерфакс 03:30
Хоккей

Хоккеист Малкин получил гражданство США

Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин имеет гражданство США. Об этом в интервью Sports.ru сообщил юрист Дмитрий Мачихин.
Pravda.Ru вчера в 08:54
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

ТАСС 01:46
Политика

Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском 27 октября в 23:15
Армия и оружие

Власти Литвы объяснили размещение военных США у границы с Белоруссией

Литовский лидер Гитанас Науседа заявил радиостанции Žinių radijas, что американские военные дислоцируются в Литве, чтобы защитить жителей страны, это не направлено против Белоруссии.
RT на русском 04:53
Происшествия

На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля

Выпавшие из грузовой машины газовые баллоны повредили три легковых автомобиля на МКАД на юго-западе Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:01
Происшествия

В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей

В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
RT на русском 02:44
Шоу-бизнес

Стас Пьеха заявил, что не обязан успехом знаменитой бабушке

Стоит отметить, что большая часть концертной программы Стаса состояла из песен его известной бабушки Эдиты Пьехи.
Вокруг ТВ вчера в 18:10
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Финансы

ЦБ впервые обнародовал валютную структуру торговли России с Турцией

Банк России раскрыл данные о валютной структуре торгов России и Турции. Отмечается, что подобный документ публикуется впервые.
REGNUM 03:30
Музыка

Шнуров заявил, что ему стыдно за творчество «Ленинграда»

Neva.Today вчера в 09:51
Политика

Рост уровня поддержки Путина зафиксировали социологи

Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировали рост уровня поддержки президента России Владимира Путина.
REGNUM 05:09
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Армия и оружие

Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США

Российская газета вчера в 08:21
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК 04:10
Кино

Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»

В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
RuNews24.ru вчера в 04:11
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Экономика

Подсчитаны потери россиян из-за контрсанкций

Введенные Россией в 2014 году контрсанкции в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран приводят к дополнительным тратам граждан: каждый год россияне переплачивают 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.
Lenta.ru 05:14
Здоровье

Врачи назвали витамины, влияющие на рост раковых опухолей

На рост опухолей помимо вредных привычек и не правильного образа жизни влияет также и недостаток в организме витаминов, об этом сообщает «Родной город.ру».
Privet-Rostov.ru 05:03
Футбол

«Интер» хочет бесплатно подписать Вертонгена

«Нерадзурри» планируют подписать игрока следующим летом бесплатно, ведь его трудовое соглашение со «шпорами» истекает по окончании сезона-2019/20.
Евро-футбол.ру 03:47
Происшествия

Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге

RT на русском 04:53
Армия и оружие

Франция похвалила эстонских солдат за оказываемую помощь в Мали

Военное обозрение вчера в 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное