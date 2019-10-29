Общество

Российская газетаРоссийская газетаКоличество моногородов в России может сократиться вдвое

Многие моногорода могут исчезнуть с карты России без финансовой поддержки. Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170. По данным издания, этот вопрос неоднократно обсуждался на площадках в Госдуме и правительстве.
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с чего всё началось

Ни к селу: количество моногородов могут сократить вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.
Известиявчера в 17:01

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Число моногородов в России может сократиться вдвое

Газета.Ru04:20

В Госдуме допустили сокращение вдвое числа моногородов в России

RT на русскомвчера в 23:42

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

РБКвчера в 21:46

В России могут вдвое сократить количество моногородов

РИА Новостивчера в 22:57

В России 150 моногородов могут лишить государственной поддержки

URA.Ruвчера в 22:00

Моногородов в России может стать в два раза меньше

РЕН ТВ00:26

Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

Известиявчера в 19:17
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Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург

Российская газета 01:47
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

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Ведомости вчера в 20:02
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Происшествия

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Политика

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Теннис

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GoTennis.ru 03:12
Общество

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По данным синоптиков, днем в столице и области ожидается облачная погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега.
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Происшествия

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

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Политика

В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом

Вчера в Брюсселе состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
Российская газета 06:45
Армия и оружие

Курды отошли от границы Сирии и Турции

Представители вооруженные курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в воскресенье заявили, что окончательно отвели бойцов, вооружения и технику за 30-ти километровую зону от сирийско-турецкой границы.
Военное дело 27 октября в 09:05
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

В Кремле считают неуместным говорить о реформе армии после ЧП с расстрелом срочником сослуживцев в Забайкалье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:03
Происшествия

Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Политика

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Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
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Происшествия

Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
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Шоу-бизнес

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Финансы

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Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру вчера в 03:33
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

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«Нет худа без добра, есть определенные «плюсы» и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
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Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

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Двое рабочих погибли из-за взрыва колеса на заводе в Петербурге

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Рост уровня поддержки Путина зафиксировали социологи

Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировали рост уровня поддержки президента России Владимира Путина.
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Экономика

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста.
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Происшествия

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Инцидент произошел в роддоме № 40 вечером 28 октября. Женщина погибла, выпав из окна на третьем этаже медучреждения, пишет REGNUM.
Известия 05:17
Авто

Lamborghini отзывает в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador

Компания Lamborghini из-за возможных проблем с двигателем отзывает в России 27 автомобилей Lamborghini Aventador (Coupè, Roadster).
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Политика

Зеленский сравнил Украину с Apple, начинающей свой путь в гараже

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Наука

Ученые выяснили, почему черви-паразиты не перевариваются в кишечнике

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Армия и оружие

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Российская газета вчера в 20:00
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Нефть для Белоруссии подорожает на $17,7 из-за налогового маневра

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На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

10 октября Зеленский заявил, что встреча с российским коллегой рассматривается на международном уровне только в «нормандском формате», отметив, что двухсторонний формат пока невозможен.
Lenta.ru 05:47
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