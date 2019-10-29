Общество
Российская газетаКоличество моногородов в России может сократиться вдвое
Многие моногорода могут исчезнуть с карты России без финансовой поддержки. Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170. По данным издания, этот вопрос неоднократно обсуждался на площадках в Госдуме и правительстве.
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с чего всё началось
Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.Известиявчера в 17:01
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Хоккей
Фетисов высказался об американском гражданстве Малкина
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
Общество
Украинские политологи подрались в студии у Соловьева
Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы Владимира Соловьева "Вечер с Владимиром Соловьевым", идущей по телеканалу "Россия 1". Об этом сообщил в Twitter сам ведущий, там же выложена видеозапись.
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Общество
Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей
Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова, выступившие истцами, требовали взыскать с ответчика около 1,1 млрд рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды, передает НСН.
Футбол
Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Испанию
Шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о своем возвращении в Испанию.
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Зарплаты московских чиновников в следующем году увеличатся на 43%, сообщило издание «Открытые медиа» со ссылкой на собственные подсчеты.
Политика
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Экономика
ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений
Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Футбол
Роналду назвал четырех футболистов лучше себя
Португалец отметил, что если у тебя есть немного интеллекта, то ты берешь пример с игроков лучше тебя, и именно это он делал в «Манчестере» с Гиггзом, Скоулзом, Ван Нистелроем и Фердинандом.
Политика
Путин открыл памятник Примакову у здания МИД в Москве
В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.
Экономика
Для нелегальных кредиторов введут уголовную ответственность
Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Политика
Прилепин объяснил решение создать политическое движение
Писатель Захар Прилепин объявил о создании движения «За правду» и не исключил своего выдвижения на выборах в Госдуму в 2021 году.
Происшествия
Тверской министр получил четыре года колонии за поджог джипа в Москве
Суд приговорил министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста к четырем годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Политика
В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
Наука
Человеческие волосы могут стать биомаркером для шизофрении
Японские ученые выяснили, что в волосах человека можно обнаружить биомаркер, который говорит о наличии шизофрении.
Армия и оружие
Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма
Тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Кино
Завершились съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде
В социальных сетях франшизы о Джеймсе Бонде было объявлено об окончании основного съемочного процесса картины «Не время умирать» — 25-го фильма об агенте 007.
Политика
Кремль прокомментировал страх россиян перед произволом власти
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации результатов социологического опроса, согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ страхов россиян.
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Появилось изображение умных часов Xiaomi Mi Watch
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Общество
Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму
Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.
Общество
Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
Наука
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Политика
Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу
Среди кораблей Североатлантического альянса, прибывших в Одессу, были ESPS «Sella» из Испании, «Ros Lupu Dinescu» из Румынии, BGS «Shkval» из Болгарии и ITS «Numana» из Италии.