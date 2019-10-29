Общество

Российская газетаРоссийская газетаКоличество моногородов в России может сократиться вдвое

Многие моногорода могут исчезнуть с карты России без финансовой поддержки. Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170. По данным издания, этот вопрос неоднократно обсуждался на площадках в Госдуме и правительстве.
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с чего всё началось

Ни к селу: количество моногородов могут сократить вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.
Известиявчера в 17:01

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Число моногородов в России может сократиться вдвое

Газета.Ru04:20

Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

Известиявчера в 19:17

Моногородов в России может стать в два раза меньше

РЕН ТВ00:26

В России могут вдвое сократить количество моногородов

РИА Новостивчера в 22:57

В России 150 моногородов могут лишить государственной поддержки

URA.Ruвчера в 22:00

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

РБКвчера в 21:46

В Госдуме допустили сокращение вдвое числа моногородов в России

RT на русскомвчера в 23:42
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Хоккей

Фетисов высказался об американском гражданстве Малкина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
Газета.Ru 07:01
Общество

Украинские политологи подрались в студии у Соловьева

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы Владимира Соловьева "Вечер с Владимиром Соловьевым", идущей по телеканалу "Россия 1". Об этом сообщил в Twitter сам ведущий, там же выложена видеозапись.
Российская газета 07:53
Политика

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

РИА Новости 06:41
Общество

Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей

Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова, выступившие истцами, требовали взыскать с ответчика около 1,1 млрд рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды, передает НСН.
Известия 08:19
Футбол

Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Испанию

Шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о своем возвращении в Испанию.
РИА Новости 08:18
Экономика

СМИ: зарплата московских чиновников в 2020 году вырастет на 43%

Зарплаты московских чиновников в следующем году увеличатся на 43%, сообщило издание «Открытые медиа» со ссылкой на собственные подсчеты.
Коммерсантъ 08:18
Политика

В Конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
РБК 08:09
Экономика

ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений

Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Коммерсантъ 05:53
Единоборства

212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд

Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 05:21
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК 04:10
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Футбол

Роналду назвал четырех футболистов лучше себя

Португалец отметил, что если у тебя есть немного интеллекта, то ты берешь пример с игроков лучше тебя, и именно это он делал в «Манчестере» с Гиггзом, Скоулзом, Ван Нистелроем и Фердинандом.
Нева Спорт 05:55
Политика

Путин открыл памятник Примакову у здания МИД в Москве

В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.
ТАСС 07:51
Экономика

Для нелегальных кредиторов введут уголовную ответственность

Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Век вчера в 03:45
Политика

Прилепин объяснил решение создать политическое движение

Писатель Захар Прилепин объявил о создании движения «За правду» и не исключил своего выдвижения на выборах в Госдуму в 2021 году.
РБК 08:21
Происшествия

Тверской министр получил четыре года колонии за поджог джипа в Москве

Суд приговорил министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста к четырем годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 05:40
Политика

В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
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Наука

Человеческие волосы могут стать биомаркером для шизофрении

Японские ученые выяснили, что в волосах человека можно обнаружить биомаркер, который говорит о наличии шизофрении.
Pravda.Ru вчера в 13:38
Армия и оружие

Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма

Тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом.
RT на русском 08:17
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру вчера в 12:31
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Шведская Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

РИА Новости 05:22
Политика

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Кино

Завершились съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде

В социальных сетях франшизы о Джеймсе Бонде было объявлено об окончании основного съемочного процесса картины «Не время умирать» — 25-го фильма об агенте 007.
КиноПоиск вчера в 02:10
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Кремль прокомментировал страх россиян перед произволом власти

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации результатов социологического опроса, согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ страхов россиян.
Московский Комсомолец 06:22
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Появилось изображение умных часов Xiaomi Mi Watch

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Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Общество

Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму

Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.
REGNUM 05:38
Общество

Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Наука

Ученые открыли новое полезное свойство кофе

Российская газета вчера в 23:10
Политика

Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу

Среди кораблей Североатлантического альянса, прибывших в Одессу, были ESPS «Sella» из Испании, «Ros Lupu Dinescu» из Румынии, BGS «Shkval» из Болгарии и ITS «Numana» из Италии.
РБК 08:31
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