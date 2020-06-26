Количество новых случаев Сovid-19 за сутки снизилось ниже 7 тысяч, до 6,8 тысячи. Об этом заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова.

Количество новых случаев коронавируса в России за сутки снизилось

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