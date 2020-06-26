Общество
DailyКоличество новых случаев коронавируса в России за сутки снизилось
Количество новых случаев Сovid-19 за сутки снизилось ниже 7 тысяч, до 6,8 тысячи. Об этом заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова.
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В России за сутки зарегистрировали менее семи тысяч новых случаев коронавируса
FreeNews-Volgaвчера в 03:56
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Политика
Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах
Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США.
RT на русском вчера в 22:42
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
РИА Новости вчера в 20:50
Кино
Авторы «Соника в кино» снимут сериал по лучшей игре 2019 года
Российская газета вчера в 14:55
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Происшествия
Собчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре.
Известия 07:54
Политика
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Путешествия
Туроператоры отменяют июльские туры за рубеж
Туроператор "Интурист" пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля.
Интерфакс 06:14
Экономика
В Краснодарском крае с 1 июля вырастет плата за услуги ЖКХ
ВОДА Стоимость потребления холодной воды для жителей Армавира с июля вырастет на 1 рубль 48 копеек и составит 43,98 рублей за кубометр воды.
Армавирский собеседник 02:34
Космос
Роковой день 2020 года: Какую опасность несет полный парад планет 4 июля?
Прогнозы на 4 июля 2020 год не самые радужные, многие издания предвещают войну, конец света и гибель человечества от смертельного вируса.
Курьер. Среда. Бердск 25 июня в 05:49
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля этого года тарифы ЖКХ должны увеличиться в среднем по стране на 4%. Власти не станут "замораживать" цены за услуги, несмотря на затруднительное в материальном плане положение россиян после длительного периода самоизоляции в условиях финансового кризиса.
Дни24 00:49
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Происшествия
Пропавшую 13-летнюю девочку ищут в Тульской области
В Тульской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 13-летней девочки.
РЕН ТВ 06:35
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
Общество
Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты в стране
Россия доложила в Организацию объединенных наций (ООН) о ликвидации крайней нищеты.
Национальная служба новостей вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев
Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
Экономика
Повышение НДФЛ: как изменится налог на продажу квартир
В России с 1 января 2021 года планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения — россияне, зарабатывающие свыше 5 млн руб. в год, будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15%.
РБК вчера в 05:34
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей 25 июня в 19:31
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
RT на русском 04:35
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50
Здоровье
Во всех районах Забайкалья ввели амбулаторное лечение от коронавируса
Врачи Забайкальского края ввели на всей территории региона амбулаторное лечение пациентов, которые переносят коронавирус в легкой и бессимптомной форме, сообщила в пятницу журналистам министр здравоохранения края Анна Шангина.
ТАСС 25 июня в 22:42
Кино
Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой
В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.
РИА Новости 25 июня в 17:14
Общество
Памфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию
В Центризбирком поступило 105 обращений о возможных фактах принуждения к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила глава Элла Памфилова.
Российская газета 07:41
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочерью устроили фотосессию в купальниках
Телеведущая Лера Кудрявцева уехала отдыхать с маленькой дочерью Машей в Адлер.
НТВ вчера в 06:07