РБККоличество осадков в Геленджике в четыре раза превысило месячную нормуПочти четырехмесячная норма осадков выпала в городе-курорте Геленджике за несколько часов.ТАССИз-за угрозы подтопления в городе-курорте в воскресенье включали сирены оповещения.ИзвестияОповещение об ухудшении погоды и возможности подтоплений получили руководители организаций и жители домов, находящихся в опасной близости рек.ПрофильИз-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.ТАССЧитать далееСвернутьПрофильПрофильТК ЗвездаПодробнее о событииВ Геленджике за несколько часов выпала четырехмесячная норма осадковИзвестиявчера в 16:39В Геленджике за несколько часов выпало 60 мм осадковЦарьградвчера в 15:55Количество осадков в Геленджике в четыре раза превысило месячную нормуРБКвчера в 16:30Мэр Геленджика заявил о выпадении почти четырёхмесячной нормы осадковRT на русскомвчера в 16:10В Геленджике за несколько часов выпала почти четырехмесячная норма осадковТАССвчера в 16:02В Геленджике за пару часов выпала четырехмесячная норма осадковРоссийская газетавчера в 16:35Больше месячной нормы осадков выпало в Геленджике за несколько часовРоссия.Кубаньвчера в 15:54Показать ещёОценить11Поделиться