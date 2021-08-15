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Количество осадков в Геленджике в четыре раза превысило месячную норму

Почти четырехмесячная норма осадков выпала в городе-курорте Геленджике за несколько часов.
ТАСС
Из-за угрозы подтопления в городе-курорте в воскресенье включали сирены оповещения.
Известия
Оповещение об ухудшении погоды и возможности подтоплений получили руководители организаций и жители домов, находящихся в опасной близости рек.
Профиль
Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.
ТАСС

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В Геленджике за несколько часов выпала четырехмесячная норма осадков
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Царьградвчера в 15:55
Количество осадков в Геленджике в четыре раза превысило месячную норму
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Мэр Геленджика заявил о выпадении почти четырёхмесячной нормы осадков
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В Геленджике за несколько часов выпала почти четырехмесячная норма осадков
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В Геленджике за пару часов выпала четырехмесячная норма осадков
Российская газетавчера в 16:35
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Россия.Кубаньвчера в 15:54

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