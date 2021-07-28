Музыкальный стриминговый сервис Spotify выпустил квартальный отчет, в котором указал, что число платных подписчиков выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и теперь находится на отметке в 165 млн пользователей.
Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" в среду осуществил заключительную коррекцию орбиты в преддверии намеченной на четверг стыковки с Международной космической станцией (МКС), написал в своем Telegram-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров сообщил, что власти страны допустили ряд серьёзных ошибок при организации прививочной кампании населения от COVID-19, что привело к смерти около 10 тыс. человек.