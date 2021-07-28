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Количество платных подписчиков Spotify выросло на 20%

Благодаря подкастам на 110% подскочила квартальная рекламная выручка, которая составила €275 млн.
Коммерсантъ
Музыкальный стриминговый сервис Spotify выпустил квартальный отчет, в котором указал, что число платных подписчиков выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и теперь находится на отметке в 165 млн пользователей.
Коммерсантъ
К концу года Spotify также обещает полноценный выпуск своего сервиса Greenroom, который по функционалу напоминает Clubhouse.
Коммерсантъ
По последним данным, у ближайших конкурентов Spotify Apple Music и Amazon Music соответственно 60 млн и 55 млн платных подписчиков.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

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