Экономика

ТАССТАССКоличество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%

Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года. Об этом сообщается в материалах регулятора.
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На прошлой неделе армия США провела масштабные учения, на которых прошла имитация обмена ядерными ударами, сообщает Военное дело.
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В Барселоне на автодроме «Каталунья» стартует вторая серия предсезонных тестовых заездов Формулы-1.
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