Экономика
ТАССКоличество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%
Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года. Об этом сообщается в материалах регулятора.
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Политика
Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Наука
Ученые создали фермент для экологичных моющих средств из переработанных сельхозотходов
Тысячи тонн липазы ежегодно используются для производства моющих средств для стирки, а также в качестве добавки или замены химических моющих средств благодаря тому, что она экологична и лучше удаляет масляные пятна, не нанося вреда текстуре ткани.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Баскетбол
В Лос-Анджелесе проходит церемония прощания с Брайантом
В понедельник, 24 февраля в Лос-Анджелес на арене «Стэплс Центр» проходит церемония прощания с баскетболистом Кобе Брайантом, ушедшим из жизни в результате авиакатастрофы.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Политика
Путин прокомментировал следствие по делу Голунова
Президент России Владимир Путин прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
Шоу-бизнес
Поклонская прогнозирует появление в Госдуме фракции рэперов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская ожидает в нижней палате парламента съемок «Голубого огонька» в связи с желанием певцов заняться политикой.
Армия и оружие
ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»
Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Воздушно-космических сил, сообщило Министерство обороны.
Армия и оружие
США провели учения на случай российского ядерного удара
На прошлой неделе армия США провела масштабные учения, на которых прошла имитация обмена ядерными ударами, сообщает Военное дело.
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Амман на всеправославное совещание по Украине
Общество
«Укрпочта» возобновила доставку почтовых отправлений в Китай
Ранее «Укрпочта» сообщила о временной приостановке доставки почтовых отправлений в Китай.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о намерении прорвать «блокаду наблюдателей» в Идлибе
Ранее в Турции заявили, что не намерены отказываться от наблюдательных постов в зоне деэскалации в Идлибе.
Космос
США запустят на Аляске новую ракету с четырьмя спутниками Пентагона
Автоспорт
В Барселоне стартует вторая серия тестовых заездов Формулы-1
В Барселоне на автодроме «Каталунья» стартует вторая серия предсезонных тестовых заездов Формулы-1.
Авто
На российских дорогах впервые заметили новую «ГАЗель»
ГАЗель NN получила измененный экстерьер, более рельефные формы, иную решетку радиатора, хромированный молдинг и линзованную оптику.
Космос
«Спектр-РГ» зафиксировал вероятную гибель звезд
Шоу-бизнес
Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками
Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками.
Футбол
Лучший бомбардир Серии А Иммобиле не тренируется с «Лацио» из-за жара
Нападающий Чиро Иммобиле не тренируется с «Лацио» из-за болезни. 30-летний форвард пропустил вчерашнее занятие из-за жара.
Происшествия
Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию
МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков.
Здоровье
Казанские врачи сообщили о состоянии эвакуированных россиян
Происшествия
Мужчина поджег себя у офиса Зеленского в Киеве
У офиса Зеленского в среду проходит митинг медиков, которые выступают против ликвидации медучреждений под видом оптимизации и преобразования коммунальных некоммерческих предприятий.
Биатлон