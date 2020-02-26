Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года. Об этом сообщается в материалах регулятора.

Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%

Политика Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Наука Ученые создали фермент для экологичных моющих средств из переработанных сельхозотходов Тысячи тонн липазы ежегодно используются для производства моющих средств для стирки, а также в качестве добавки или замены химических моющих средств благодаря тому, что она экологична и лучше удаляет масляные пятна, не нанося вреда текстуре ткани.

Политика Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских «На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.

Баскетбол В Лос-Анджелесе проходит церемония прощания с Брайантом В понедельник, 24 февраля в Лос-Анджелес на арене «Стэплс Центр» проходит церемония прощания с баскетболистом Кобе Брайантом, ушедшим из жизни в результате авиакатастрофы.

Общество Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Политика Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Шоу-бизнес Поклонская прогнозирует появление в Госдуме фракции рэперов Депутат Госдумы Наталья Поклонская ожидает в нижней палате парламента съемок «Голубого огонька» в связи с желанием певцов заняться политикой.

Происшествия Найден новый российский полковник-миллиардер Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествия Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков.