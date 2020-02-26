Экономика
ТАССКоличество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%
Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года. Об этом сообщается в материалах регулятора.
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Происшествия
В Сочи приостановлен поиск детей, которых унесло в Черное море
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Авто
На АвтоВАЗе заработал кризисный штаб из-за вспышки коронавируса
На АвтоВАЗе заработал кризисный штаб, который следит за ситуацией в Китае и оценивает риски, связанные со вспышкой коронавируса.
Политика
Кремль пока не приглашал Зеленского в Москву на 75-летие Победы
Приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на празднование 75-летия Победы в Москве пока не было направлено.
Технологии
Популярный порносайт представил самый простой способ смотреть порно
Вице-президент YouPorn Чарли Хьюс (Charlie Hughes) выразил надежду на то, что SWYP сможет стать самым простым и визуально заманчивым способом смотреть порно.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги и сына
Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи.
Кино
Райан Джонсон: Apple запрещает злодеям использовать iPhone в фильмах
Apple запрещает злодеям использовать в фильмах любые модели iPhone. Интересный факт о корпорации рассказал режиссер Райан Джонсон.
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Футбол
Турбин рассудит матч между «Зенитом» и «Локомотивом»
Встречу между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» будет обслуживать бригада Евгения Турбина.
Общество
Россия продлит до апреля ограничения на авиасообщение с Китаем
Россия продлит до 1 апреля ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем и на авиационное сообщение с этой страной из-за продолжающейся эпидемии коронавируса.
Кино
Назван сценарист фильма «Крид-3»
«Крид-3» продолжит историю карьеры бойца Адониса Крида, которого сыграет Майкл Б. Джордан. Сюжет будущего фильма пока не раскрывается.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Культура
Коллеги Владислава Листьева назвали предполагаемого убийцу ведущего
Коллеги Владислава Листьева, убитого 1 марта 1995 года, анонимно назвали предполагаемого виновника преступления.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
Биатлон
Губерниев послал всех требующих от Логинова покаяния за допинг
Комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике иностранных спортсменов, которые требуют от российского биатлониста Александра Логинова покаяния и извинений за применение допинга.
Экономика
«Платежное средство будущего». Почему Bitcoin подорожает еще на 1000%
Вчера, 25 февраля, венчурный капиталист Тим Дрейпер спрогнозировал подорожание Bitcoin до $250000 к началу 2023 года.
Происшествия
В Ульяновске ученик напал с ножом на учительницу
По информации следствия, ученик ранил учительницу в живот кухонным ножом около 10:00.
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова
Армия и оружие
Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
Спорт
Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии
Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Армия и оружие
В Ираке оценили главное преимущество Т-90С перед танками Abrams
Иракские военные освоили российские танковые управляемые ракеты (ТУР), которые применяются на Т-90С и считаются их главным преимуществом перед стоящими на вооружении Ирака танками M1 Abrams.
Экономика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Хоккей
Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал о состоянии здоровья Тарасенко
Политика
Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям
Президент России Владимир Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям.