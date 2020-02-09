Происшествия
ТАССЧисло пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек. Как сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса, три человека находятся в тяжелом состоянии.
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Здоровье
Врачи назвали оптимальное для здоровья количество секса
Как сообщил президент «Профессионального объединения врачей сексологов», действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Евгений Кульгавчук, обязательного норматива нет, однако человеку для здоровья нужна сексуальная активность 2-3 раза в неделю.
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Политика
На Украине предложили убрать герб СССР с «Родины-мать» в Киеве
Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Общество
Москвичам пообещали возвращение тепла после самой холодной ночи
Москвичам пообещали возвращение тепла после самой холодной ночи. Об этом агентству «Москва» рассказали в центре погоды «Фобос».
Футбол
Валерий Карпин: Пока не начались замены, все делали идеально
Все замены в концовке тоже были запланированы.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Общество
Илон Маск назвал худшую работу в своей жизни
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью подкасту Third Row Tesla рассказал о худшей работе в своей жизни, которой оказалась место уборщика котельной на лесопилке в Ванкувере.
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
Политика
Стало известно содержание письма Трампа Путину
В начале февраля 2020 года новый посол пришел с этим письмом в Кремль. По-русски новый посол США не говорит.
Спорт
Гимнастка Солдатова объяснила паузу в карьере булимией
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова призналась, что на протяжении двух лет страдает от булимии.
Единоборства
Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Общество
На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки советского разведчика
Мэрия украинского города Львов ответила отказом на просьбу передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Кино
Кассовые сборы «Хищных птиц» оказались ниже ожидаемых
Кассовые сборы фильма "Хищные птицы" с Марго Робби в главной роли оказались ниже ожидаемых, отмечает издание THR.
Энергетика
Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ
Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
Политика
Трамп объяснил увольнение русскоговорящего эксперта по Украине
Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение сотрудника Совета национальной безопасности Александра Виндмана.
Здоровье
Правила выдачи льготных лекарств ужесточили в России
Отмечается, что ужесточен контроль над выдачей лекарств.
Армия и оружие
НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
Якобы недавно Россия запустила специальный спутник-инспектор, который летит вслед за американским разведывательным аппаратом.
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
Авто
Toyota представит в мае гибрид минивэна и внедорожника
Автомобильная корпорация Toyota в мае 2020 года продемонстрирует серийный минивэн-внедорожник модели TJ Cruiser, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Происшествия
В Киеве за русский язык жестоко избили женщину
Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
Армия и оружие
Не бабахает: почему США отключили «робота Апокалипсиса»
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.