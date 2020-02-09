Происшествия

ТАССТАССЧисло пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек. Как сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса, три человека находятся в тяжелом состоянии.
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Сергей Цивилев попросил кузбассовцев не выезжать на трассу

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В Кузбассе после смертельного ДТП с автобусом возбудили дело

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Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29

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В Кузбассе на трассе произошло серьёзное ДТП с пассажирским автобусом

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Увеличилось число погибших при столкновении автобуса и фуры на трассе в Кузбассе

ВашГород.ру09:09
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Самолет Boeing преодолел скорость звука благодаря урагану Сиара

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Российская газета 11:42
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Все замены в концовке тоже были запланированы.
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Взгляд.ру 10:29
Общество

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В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
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Политика

Стало известно содержание письма Трампа Путину

В начале февраля 2020 года новый посол пришел с этим письмом в Кремль. По-русски новый посол США не говорит.
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Происшествия

В Петербурге тело пропавшей в январе девушки достали из Невы

Газета.Ru 12:59
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
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Мэрия украинского города Львов ответила отказом на просьбу передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
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Кассовые сборы «Хищных птиц» оказались ниже ожидаемых

Кассовые сборы фильма "Хищные птицы" с Марго Робби в главной роли оказались ниже ожидаемых, отмечает издание THR.
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Отмечается, что ужесточен контроль над выдачей лекарств.
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BFM.ru 12:19
Армия и оружие

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Якобы недавно Россия запустила специальный спутник-инспектор, который летит вслед за американским разведывательным аппаратом.
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Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
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