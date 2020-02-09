Происшествия

ТАССТАССЧисло пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек. Как сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса, три человека находятся в тяжелом состоянии.
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Число погибших в аварии с автобусом на кузбасской трассе удвоилось

VSE42.RU08:56

Увеличилось число погибших при столкновении автобуса и фуры на трассе в Кузбассе

ВашГород.ру09:09

Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29

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Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области выросло до 29 человек

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В Кузбассе на трассе произошло серьёзное ДТП с пассажирским автобусом

Сибдепо05:24

Сергей Цивилёв выехал на место смертельного ДТП с участием автобуса

Газета Кемерова09:46
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Происшествия

Названа еще одна причина жесткой посадки Boeing 737 в Усинске

Представители авиакомпании Utair заявили, что в аэропорту Усинска (республика Коми), где произошла жесткая посадка самолета Boeing 737-524, были проблемы с системой наведения на взлетно-посадочную полосу.
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Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
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Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
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Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
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Российские гимнастки заняли первые места во всех упражнениях на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике.
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В Петербурге из Невы извлекли тело пропавшей в январе девушки

Спасатели обнаружили в Неве тело девушки, утонувшей 29 января в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
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Президент Армении назначил дату проведения референдума

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении даты проведения референдума о поправках в Конституцию страны.
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Гражданин Украины заразился коронавирусом на судне Diamond Princess

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Роман Ротенберг рассказал, к чему готовится сборная России

Сборная России заняла последнее место на третьем этапе Евротура в Швеции, проиграв все три матча.
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Российские студенты изнасиловали девушку на вечеринке

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Xiaomi перенесла презентацию юбилейного флагмана Mi 10

В этом году Xiaomi отмечает свой юбилей — компании исполнилось 10 лет.
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Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

Власти Китая дали новому коронавирусу временное наименование NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
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Ветер помог самолету British Airways побить рекорд Norwegian Air

По словам представителя British Airways, приоритетом для авиакомпании является безопасность, а не рекорды скорости, однако ее пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить своих пассажиров обратно в Лондон, сильно опередив расписание.
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Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
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Организаторы отменили концерты певицы Наргиз в двух городах

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Илон Маск рассказал о худшей работе в своей жизни

Работа на лесопилке была худшей работой, которой занимался предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск.
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
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Назвали плюсы и минусы кроссовера Skoda Karoq

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