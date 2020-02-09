Происшествия
ТАССЧисло пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек. Как сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса, три человека находятся в тяжелом состоянии.
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Происшествия
Названа еще одна причина жесткой посадки Boeing 737 в Усинске
Представители авиакомпании Utair заявили, что в аэропорту Усинска (республика Коми), где произошла жесткая посадка самолета Boeing 737-524, были проблемы с системой наведения на взлетно-посадочную полосу.
Наука
Риск развития диабета зависит от работы биологических часов
Ученые сделали вывод, что регулярное нарушение работы этого важного биологического механизма провоцирует развитие диабета.
Политика
В Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы
Внеочередные выборы в Милли меджлис (однопалатный парламент) пройдут в воскресенье в Азербайджане - на девять месяцев раньше, чем по закону.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Здоровье
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше
Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
Спорт
Российские гимнастки стали лучшими во всех упражнениях Гран-при
Российские гимнастки заняли первые места во всех упражнениях на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике.
Здоровье
Диетолог рассказал о главном симптоме жировой болезни печени
Айтор Санчес, диетолог из Испании, назвал основной симптом жировой болезни печени, по которому можно определить эту болезнь на ранней стадии и быстро вылечить ее.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Происшествия
В Москве проверили поезд из-за сообщений о подозрительном предмете
Поезд сообщением Кишинев - Москва, прибывший на Киевский вокзал, проверяли после сообщений о подозрительном предмете, информация не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Происшествия
В Петербурге из Невы извлекли тело пропавшей в январе девушки
Спасатели обнаружили в Неве тело девушки, утонувшей 29 января в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Политика
Президент Армении назначил дату проведения референдума
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении даты проведения референдума о поправках в Конституцию страны.
Хоккей
Роман Ротенберг рассказал, к чему готовится сборная России
Сборная России заняла последнее место на третьем этапе Евротура в Швеции, проиграв все три матча.
Гаджеты
Xiaomi перенесла презентацию юбилейного флагмана Mi 10
В этом году Xiaomi отмечает свой юбилей — компании исполнилось 10 лет.
Общество
Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP
Власти Китая дали новому коронавирусу временное наименование NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
Единоборства
Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Общество
Ветер помог самолету British Airways побить рекорд Norwegian Air
По словам представителя British Airways, приоритетом для авиакомпании является безопасность, а не рекорды скорости, однако ее пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить своих пассажиров обратно в Лондон, сильно опередив расписание.
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста
Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
Общество
Илон Маск рассказал о худшей работе в своей жизни
Работа на лесопилке была худшей работой, которой занимался предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Авто
Назвали плюсы и минусы кроссовера Skoda Karoq
В настоящее время у дилеров можно заказать Skoda Karoq с единственным турбированным двигателем объемом 1,4 литра с отдачей 150 л.с. Как стало известно порталу NJCAR.RU, модификация с 8-ступенчатой автоматической КПП и моноприводом на переднюю ось обойдется покупателям минимум в 1 499 000 рублей, что для компактного паркетника не так уж и дешево.