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РИА Новости
РИА Новости

Количество продаж по ДДУ на первичном рынке Москвы сократилось на 30%

В сообщении уточняется, что всего по итогам июля управление зафиксировало 6,8 тысяч договоров (ДДУ) на первичном рынке Москвы, что ниже на 11% показателя аналогичного периода прошлого года. Однако в сравнении с июнем произошел прирост на 4%.В источнике
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Агентство Москва

Почти 50 тыс. договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано в Москве с начала года

Агентство Москва02:42
ТАСС

Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в июле уменьшилось на 9%

ТАСС03:04
DomostroyNN.ru

«Долевые» сделки с нижегородскими новостройками выросли в июле на 58,7%

DomostroyNN.ru24 августа в 04:59
РИА Новости

Количество продаж по ДДУ на первичном рынке Москвы сократилось на 30%

РИА Новости02:34
Вечерняя Москва

Более 47 тысяч ипотечных сделок зарегистрировали за семь месяцев в Москве

Вечерняя Москвавчера в 09:30
Интерфакс

Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы в июле выросло на 30%

Интерфаксвчера в 03:26
РБК

Число сделок с московскими новостройками в июле выросло на 4%

РБК02:52

Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссиявчера в 11:52
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Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений

Как заявляется, во вторник к востоку от Готланда прошли учения российских десантных кораблей, что послужило причиной того, что шведская армия активизировала свои действия в этом районе.
РИА Новостивчера в 15:49
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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«Газпром» назвал планируемый уровень газификации России к 2030 году

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов России при участии «Газпрома» и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации страны к 2024 году и 2030 году.
Rambler News Service24 августа в 05:54
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