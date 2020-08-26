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РИА Новости
РИА Новости

Количество продаж по ДДУ на первичном рынке Москвы сократилось на 30%

В сообщении уточняется, что всего по итогам июля управление зафиксировало 6,8 тысяч договоров (ДДУ) на первичном рынке Москвы, что ниже на 11% показателя аналогичного периода прошлого года. Однако в сравнении с июнем произошел прирост на 4%.В источнике
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Агентство Москва

Почти 50 тыс. договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано в Москве с начала года

Агентство Москва02:42
ТАСС

Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в июле уменьшилось на 9%

ТАСС03:04
DomostroyNN.ru

«Долевые» сделки с нижегородскими новостройками выросли в июле на 58,7%

DomostroyNN.ru24 августа в 04:59
РИА Новости

Количество продаж по ДДУ на первичном рынке Москвы сократилось на 30%

РИА Новости02:34
Вечерняя Москва

Более 47 тысяч ипотечных сделок зарегистрировали за семь месяцев в Москве

Вечерняя Москвавчера в 09:30
Интерфакс

Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы в июле выросло на 30%

Интерфаксвчера в 03:26
РБК

Число сделок с московскими новостройками в июле выросло на 4%

РБК02:52

Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса

Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает правительство республики.
РИА Новости02:17
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
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