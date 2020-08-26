Количество продаж по ДДУ на первичном рынке Москвы сократилось на 30%
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В сообщении уточняется, что всего по итогам июля управление зафиксировало 6,8 тысяч договоров (ДДУ) на первичном рынке Москвы, что ниже на 11% показателя аналогичного периода прошлого года. Однако в сравнении с июнем произошел прирост на 4%.В источнике
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