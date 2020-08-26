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РИА Новости
РИА Новости

Количество продаж по ДДУ на первичном рынке Москвы сократилось на 30%

В сообщении уточняется, что всего по итогам июля управление зафиксировало 6,8 тысяч договоров (ДДУ) на первичном рынке Москвы, что ниже на 11% показателя аналогичного периода прошлого года. Однако в сравнении с июнем произошел прирост на 4%.В источнике
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Вечерняя Москва

Более 47 тысяч ипотечных сделок зарегистрировали за семь месяцев в Москве

Вечерняя Москвавчера в 09:30
ТАСС

Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в июле уменьшилось на 9%

ТАСС03:04
РБК

Число сделок с московскими новостройками в июле выросло на 4%

РБК02:52
РИА Новости

Количество продаж по ДДУ на первичном рынке Москвы сократилось на 30%

РИА Новости02:34
Агентство Москва

Почти 50 тыс. договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано в Москве с начала года

Агентство Москва02:42
Интерфакс

Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы в июле выросло на 30%

Интерфаксвчера в 03:26
DomostroyNN.ru

«Долевые» сделки с нижегородскими новостройками выросли в июле на 58,7%

DomostroyNN.ru24 августа в 04:59

Кремль отказался давать оценку действиям правоохранителей в Белоруссии

Кремль не будет давать оценки действиям белорусских правоохранителей в отношении протестующих, это было бы вмешательством во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН05:52

Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Ведомости04:35
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Дегтярев предложил сократить траты на чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий.
ТАСС03:27
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

Заместитель директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что увеличение числа заболевших было ожидаемо, но всё еще есть шанс избежать полноценной второй волны.
НГС.Кемерово21:00
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