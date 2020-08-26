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РИА Новости
РИА Новости

Количество продаж по ДДУ на первичном рынке Москвы сократилось на 30%

В сообщении уточняется, что всего по итогам июля управление зафиксировало 6,8 тысяч договоров (ДДУ) на первичном рынке Москвы, что ниже на 11% показателя аналогичного периода прошлого года. Однако в сравнении с июнем произошел прирост на 4%.В источнике
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Агентство Москва

Почти 50 тыс. договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано в Москве с начала года

Агентство Москва02:42
РБК

Число сделок с московскими новостройками в июле выросло на 4%

РБК02:52
Интерфакс

Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы в июле выросло на 30%

Интерфаксвчера в 03:26
Вечерняя Москва

Более 47 тысяч ипотечных сделок зарегистрировали за семь месяцев в Москве

Вечерняя Москвавчера в 09:30
ТАСС

Число сделок с ипотекой в Москве увеличилось в июле на 14% в годовом исчислении

ТАССвчера в 07:40
РИА Новости

Количество продаж по ДДУ на первичном рынке Москвы сократилось на 30%

РИА Новости02:34
DomostroyNN.ru

«Долевые» сделки с нижегородскими новостройками выросли в июле на 58,7%

DomostroyNN.ru24 августа в 04:59

Ингибитор жизни и смерти: что за вещество нашли в крови Навального

24 августа берлинская клиника «Шарите», где находится доставленный туда из России оппозиционный политик Алексей Навальный, сообщила, что в организме пациента найдено вещество из группы ингибиторов холинэстеразы.
News.ruвчера в 10:25

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБК23:00
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В Пекине не осталось ни одного заражённого коронавирусом пациента

Пекин, 26 августа 2020, 05:02 — REGNUM В Пекине из больницы выписались два последних инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 пациента, после чего в медицинских учреждениях столицы Китая впервые с начала пандемии не осталось больных с коронавирусом.
REGNUM22:02
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