Количество продаж по ДДУ на первичном рынке Москвы сократилось на 30%
В сообщении уточняется, что всего по итогам июля управление зафиксировало 6,8 тысяч договоров (ДДУ) на первичном рынке Москвы, что ниже на 11% показателя аналогичного периода прошлого года. Однако в сравнении с июнем произошел прирост на 4%.В источнике
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