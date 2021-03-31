Количество просроченных микрозаймов в РФ достигло рекордного уровня
Согласно исследованию бюро кредитных историй «Эквифакс», число просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России выросло по итогам февраля до 5,4 миллиона, что является рекордным показателем.В источнике
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Россияне просрочили рекордное число микрозаймов
Количество просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля достигло нового рекорда - 5,4 миллиона займов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Число просроченных займов в феврале выросло на 1,8% по сравнению с январем.
РИА Новости23:48