Трусова не попала в сборную РФ на командный чемпионат мира World Team Trophy в Японии

Как стало известно EVO-RUS.COM со ссылкой на собственный источник, фигуристка Александра Трусова не вошла в состав сборной Российской Федерации на командный Чемпионат мира, который будет проходить с 15 по 18 апреля в японской Осаке.