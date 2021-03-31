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Количество просроченных микрозаймов в РФ достигло рекордного уровня

Согласно исследованию бюро кредитных историй «Эквифакс», число просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России выросло по итогам февраля до 5,4 миллиона, что является рекордным показателем.В источнике
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Россияне просрочили рекордное число микрозаймов

Количество просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля достигло нового рекорда - 5,4 миллиона займов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Число просроченных займов в феврале выросло на 1,8% по сравнению с январем.
РИА Новости23:48

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В России просрочили рекордное число микрозаймов

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Россияне поставили новый рекорд по количеству просроченных микрозаймов

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Трусова не попала в сборную РФ на командный чемпионат мира World Team Trophy в Японии

Как стало известно EVO-RUS.COM со ссылкой на собственный источник, фигуристка Александра Трусова не вошла в состав сборной Российской Федерации на командный Чемпионат мира, который будет проходить с 15 по 18 апреля в японской Осаке.
Evo-rus.comвчера в 02:33