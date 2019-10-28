Количество разбойных нападений и грабежей в столице уменьшилось в пять раз по сравнению с 2010 г. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе общегородского расширенного совещания «Профилактика правонарушений».

с чего всё началось

Число преступлений, совершенных мигрантами в Москве, сократилось и составляет около 14%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений в понедельник.

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