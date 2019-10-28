Общество
РБКСобянин назвал долю совершаемых мигрантами преступлений в Москве
Число преступлений, совершенных мигрантами в Москве, сократилось и составляет около 14%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений в понедельник.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Количество разбойных нападений и грабежей в столице уменьшилось в пять раз по сравнению с 2010 г. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе общегородского расширенного совещания «Профилактика правонарушений».Агентство Москва04:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Собянин: Сегодня Москва является одним из самых безопасных мегаполисов мира
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:29
Количество совершенных подростками тяжких преступлений в Москве сократилось на 6%
Агентство Москва07:03
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:42, Вашингтон
Космос
Глава NASA захотел вернуть Плутону статус планеты
Политика
Две трети россиян считают США враждебной страной
"Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США", - подчеркивается в исследовании.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Хоккей
Малкин вложился в блокчейн-бизнес. Деньги исчезли, к проекту готовят коллективные иски
Вы вряд ли помните, что около года назад появилась новость: Евгений Малкин инвестировал 4 млн долларов в блокчейн стартап.
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
Общество
Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование
Например, число откладывающих деньги на приобретение недвижимости увеличилось на 7 процентов с 9 процентов в 2017 году.
Кино
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Гаджеты
Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой
Политика
МИД: западная политика изоляции РФ провалилась
В Министерстве иностранных дел России отметили, что представленность африканских стран на саммите Россия — Африка показывает, что попытки западных стран изолировать Россию провалились, они сами оказались в изоляции, заявил замдиректора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха признался, что перенес инфаркт в 34 года
Российский певец Стас Пьеха признался, что около шести лет назад перенес инфаркт после длительного употребления лекарственных препаратов, алкоголя и "всякого разного".
Происшествия
Выживший при стрельбе в воинской части Забайкалья солдат очнулся
Солдат-срочник Евгений Графов, пострадавший при стрельбе в воинской части в Забайкальском крае, пришел в чувство в столичной больнице.
Армия и оружие
Эрдоган не исключил новой операции в случае срыва договорённостей
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Турция возобновит операцию на северо-востоке Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведённого им времени.
Происшествия
В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем
Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
Армия и оружие
Представлен экспортный вариант российского истребителя Су-57
Авиастроительный концерн «Сухой» на авиасалоне «МАКС-2019» представил новейшую разработку России истребитель СУ-57.
Политика
Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января
27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.
Технологии
Стало известно, когда человечество сможет победить ВИЧ и гепатит B
Человечество может избавиться от гепатита B и ВИЧ инфекции в том случае, если будет снят запрет на генетическую модификацию людей.
Общество
Из-за урагана в Тверской области летали крыши домов, теплицы и собаки
Фото: ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК, Евгений Курский Утром 28 октября 2019 года в Тверской области кто-то проснулся без крыши, а кто-то не смог уехать на работу, так как их автомобиль придавило деревом.
Экономика
Отели Турции обложат «налогом на проживание»
Поправки в закон разработал минфин страны. Налог будут платить отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади
"Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.
Футбол
Сочинский арбитр Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России.
Происшествия
В Сети появились кадры с места падения самолета в Пермском крае
В интернете появились фотографии с места крушения частного легкомоторного самолета Сеssпа 172 в Пермском крае.