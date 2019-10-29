Общество
РБКВ Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170. Об этом «Известиям» сообщил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук.
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с чего всё началось
Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.Известиявчера в 17:01
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Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 06:54
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Происшествия
Младенец умер от голода на Урале
Газета.Ru вчера в 16:04
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
РБК 00:13
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
Финансы
ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях
Минфин России раскрывал РБК, что в 2018 году доля торговых расчетов между Россией и Турцией в рублях составила 21%, в долларах — 65% и в евро — около 13%, но без разбивки по экспорту и импорту.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие
ЗРПК «Панцирь-С» поразил цели в Сербии
Комплекс «Панцирь-С» уничтожил четыре воздушных и наземных цели, имитировавших боевую технику противника.
News.ru 26 октября в 11:06
Общество
Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
ТАСС вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Ольга Зуева и Данила Козловский впервые станут родителями
В семействе востребованных российских актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой в скором времени случится пополнение.
ГлобалМСК.ру вчера в 12:22
Политика
В Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы
По мнению газеты, несмотря на санкции, целесообразность которых всё чаще ставится под вопрос в ЕС, Россия стала сильнее.
Известия вчера в 20:30
Хоккей
Вратаря «Флориды» Бобровского заменили после двух пропущенных шайб
В начале седьмой минуты «Флорида» проигрывала 0:3 — голкипер Сэм Монтембо отразил шесть бросков из девяти, после чего в игру вступил Бобровский.
РБК 01:25
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве
Известия вчера в 06:47
Кино
Disney выпустила второй трейлер сериала «Мандалорец»
Disney поделилась вторым трейлером «Мандалорца» - грядущего сериала по «Звёздным Войнам» от режиссёра «Железного Человека» Джона Фавро.
Gmbox.ru вчера в 23:59
Происшествия
Начат сбор подписей в поддержку расстрелявшего сослуживцев солдата
Коммерсантъ вчера в 09:45
Гаджеты
Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249Q обладает поддержкой FreeSync
3DNews вчера в 02:11
Авто
Концентрация дальше некуда. ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по итогам 2018 года
Business Class представляет ежегодный рейтинг ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по объемам полученной за 2018 год выручки (данные предоставлены Пермьстатом).Посмотреть полный рейтинг ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по объему выручки за 2018 год можно по ссылке.
Business Class (Пермь) вчера в 05:00
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»
Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».
Lisa.ru вчера в 03:45
Футбол
Бельерин поддержал Джаку, пославшего болельщиков «Арсенала»
Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин поддержал капитана команды Гранита Джаку, который ранее вступил в конфликт с болельщиками «канониров».
Чемпионат вчера в 10:26
Происшествия
Психиатры заключили, что экс-сенатор Арашуков здоров психически
Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, которому предъявлены обвинения в организации убийств, не страдает психическими заболеваниями, однако, возможно, он мог находиться в состоянии аффекта, когда совершал инкриминируемые ему преступления.
Московский Комсомолец 00:27
Происшествия
В Екатеринбурге сильным ветром сдуло трамвайную остановку
В Екатеринбурге штормовой ветер обрушил остановочный комплекс на перекрёстке улиц Гагарина и Первомайской.
REGNUM 01:26
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по профилактике инсульта
Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какие ежедневные привычки нужно изменить для своевременной профилактики инсульта, соответствующие рекомендации опубликованы во вторник на сайте ведомства.
РИА Новости 00:53
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
Общество
Бизнес получил прямой доступ к «регуляторной гильотине»
Бизнес получил прямой доступ к «регуляторной гильотине» Белый дом сформировал состав рабочих групп «регуляторной гильотины» и правила, по которым до конца 2020 года будет формироваться новый корпус регуляторных актов в экономике, а значительная часть действующего — будет отменена.
Коммерсантъ вчера в 18:51