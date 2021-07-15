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Количество самозанятых в Москве достигло 650 тысяч человек

Число самозанятых в столице достигло 650 тысяч человек.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
С начала этого года количество самозанятых увеличилось на 172 тысячи человек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Глас Народа
Ежемесячно в первом полугодии 2021 года количество самозанятых росло в среднем на 28 тысяч человек, что на несколько тысяч превышает среднемесячный показатель аналогичного периода предыдущего года.
Вечерняя Москва
Наиболее востребованными видами деятельности из тех, что самозанятые добровольно указали при регистрации, стали доставка, сдача квартир в аренду, услуги перевозки, строительство, маркетинг и реклама, добавил министр.
Газета Metro

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