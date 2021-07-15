Наиболее востребованными видами деятельности из тех, что самозанятые добровольно указали при регистрации, стали доставка, сдача квартир в аренду, услуги перевозки, строительство, маркетинг и реклама, добавил министр.
Пресс-офицер министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Попов заявил, что с 2016 года украинскими диверсантами предпринято 153 попытки совершения терактов на территории республики.
Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Уэйн Бридж признался, что ему было тяжело видеть, как сборная Италии под руководством главного тренера Роберто Манчини стала чемпионом Европы, обыграв в финале в серии пенальти англичан.