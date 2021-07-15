Бридж: «Ненавижу Манчини. На Евро-2020 болел персонально против него»

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Уэйн Бридж признался, что ему было тяжело видеть, как сборная Италии под руководством главного тренера Роберто Манчини стала чемпионом Европы, обыграв в финале в серии пенальти англичан.