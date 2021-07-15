Наиболее востребованными видами деятельности из тех, что самозанятые добровольно указали при регистрации, стали доставка, сдача квартир в аренду, услуги перевозки, строительство, маркетинг и реклама, добавил министр.
Число самозанятых в столице достигло 650 тысяч человек. Это составляет 25 процентов от общего количества самозанятых в России. С начала 2021 года их число увеличилось на 172 тысячи, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 00:03
Сбербанк продал акции материнской компании и долг группы компаний "Евроцемент" Михайловскому комбинату строительных материалов, сумма сделки составила 161 млрд руб. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
"Правительству обеспечить направление дополнительных средств в размере 50 млрд рублей - на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта; в размере 30 млрд рублей - на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что он в целом поддерживает предложение Российского футбольного союза (РФС) по реформам чемпионата России, но при этом крайне важно избежать изъянов в системе.