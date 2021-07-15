Число самозанятых в столице достигло 650 тысяч человек. Это составляет 25 процентов от общего количества самозанятых в России. С начала 2021 года их число увеличилось на 172 тысячи, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 00:03