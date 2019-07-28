Происшествия
EastRussiaКоличество случаев коронавируса в Бурятии возросло до 73
В Бурятии коронавирус лабораторно подтвердился еще у 12 человек. Теперь в республике 73 случая COVID- 19. Сейчас в Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 58 пациентов с коронавирусом, в том числе 13 детей.
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Политика
Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщили в пресс-службе Белого дома.
РИА Новости вчера в 21:24
Энергетика
Цена нефти Brent растет на открытии торгов
Цены на нефть значительно упали в начале марта, - тогда на них повлиял разрыв предыдущей сделки ОПЕК+ и снижение спроса на фоне пандемии.
Эхо Москвы 01:30
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Здоровье
В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре
В ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.
RT на русском 00:44
Общество
Президент РФ подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Пресс-служба Кремля сообщила, что Президент РФ Владимир Путин 7 апреля 2020 года подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми, а также претендующих на маткапитал, пишет газета «Известия».
Победа 31 вчера в 02:00
Общество
Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру вчера в 07:22
Армия и оружие
Экс-боевик АТО призвал украинцев покидать дома, чтобы обезопасить себя от «русских танков»
Националист жалуется, что украинские СМИ умалчивают критическую для ВСУ ситуацию в Донбассе.
ФАН вчера в 19:54
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
Общество
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля.
Lenta.ru 00:50
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Политика
Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
Музыка
Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более трех млн человек
Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более трех миллионов человек. Выступление транслировалось 11 апреля в «Яндекс.Эфире».
Культуромания вчера в 09:26
Энергетика
Глава РФПИ назвал возможный объем сокращений странами добычи нефти
Накануне, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года.
Известия 00:56
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru вчера в 04:26
Общество
На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков
На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Происшествия
В бельгийском Андерлехте произошли массовые беспорядки
Несмотря на запрет массовых мероприятий в условиях пандемии вируса COVID-19, в брюссельской коммуне Андерлехт произошли массовые беспорядки.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Происшествия
«Русь Сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Ведомости вчера в 23:49
Общество
Число заразившихся коронавирусом на Ставрополье превысило 60
Диагноз "коронавирус" подтвердили еще у 14 жителей Ставропольского края, общее число заразившихся в регионе выросло до 66 человек, сообщил в субботу губернатор Владимир Владимиров.
ТАСС 11 апреля в 01:39
Общество
Итальянский певец Аль Бано выразил благодарность российским военным
В актовом зале гостиницы «Сан Марко», расположенной в Италии в городе Бергамо, собрались военные специалисты из России, оказывающие помощь итальянцам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:32
Наука
Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии
Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
Здоровье
Алкоголь может вызывать депрессию у людей старше 40 лет
Гепатолог Дебби Шоукросс сказал, что люди старше 40 лет, регулярно пьющие алкоголь, повышают риск получить проблемы с печенью.
Политическая Экспертиза 01:30
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного
Мужчина с турецким именем Омид Тахмасеби прокомментировал публикацию несколькими романтичными эмодзи, но самое интересно то, что Шишкова мгновенно ответила на его комментарий такими же романтичными эмодзи, тем самым якобы подтвердив то, что между ними не просто дружба, а что-то большее.
RuNews24.ru 10 апреля в 01:37
Общество
Стивен Кинг сожалеет, что мир оказался в его книге про пандемию
Писатель Стивен Кинг уверен, что многие люди думают, что находятся в одном из его ужастиков в связи с распространением коронавируса.
РЕН ТВ 01:38
Политика
Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru 11 апреля в 23:01
Общество
Некоторым сахалинским предпринимателям разрешат работать с 20 апреля
Алгоритм единый для всех предпринимателей и юридических лиц, которым будет разрешено работать в этих непростых условиях.
АСТВ вчера в 22:26
Политика
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости вчера в 01:00
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Ещё один пациент с коронавирусом изолирован в Кузбассе
В Кемеровской области на 11:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, официально зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
REGNUM 00:58
Здоровье
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20