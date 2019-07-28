В Бурятии коронавирус лабораторно подтвердился еще у 12 человек. Теперь в республике 73 случая COVID- 19. Сейчас в Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 58 пациентов с коронавирусом, в том числе 13 детей.

Количество случаев коронавируса в Бурятии возросло до 73

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