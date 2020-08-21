В Новгородской области за сутки выявили 19 новых случаев коронавируса
По данным ИЦК, в Новгородской области за сутки выявлено 19 новых случаев. Из больниц выписали 24 человек. В регионе, начиная с марта, зарегистрировано 4132 случая заражения инфекцией.В источнике
Подробнее о событии
Коронавирус на 21 августа: в России 4870 новых случаев и 5817 выписанных пациентов
Online47.ruвчера в 03:40
В России за сутки выявили еще 4828 случаев заболевания COVID-19
Общественное телевидение России19 августа в 05:39