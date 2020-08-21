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Новгород.ру
Новгород.ру

В Новгородской области за сутки выявили 19 новых случаев коронавируса

По данным ИЦК, в Новгородской области за сутки выявлено 19 новых случаев. Из больниц выписали 24 человек. В регионе, начиная с марта, зарегистрировано 4132 случая заражения инфекцией.В источнике
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Московский Комсомолец

Количество случаев коронавируса в Москве увеличилось на 690

Московский Комсомолецвчера в 04:02
ФедералПресс

От коронавируса скончались 16 189 россиян

ФедералПрессвчера в 03:53
Ведомости

В России за сутки выявили 4870 новых случаев коронавируса

Ведомостивчера в 03:33
Газета.Ru

В России выявлено 4 870 новых случаев COVID-19

Газета.Ruвчера в 03:34
Online47.ru

Коронавирус на 21 августа: в России 4870 новых случаев и 5817 выписанных пациентов

Online47.ruвчера в 03:40
Общественное телевидение России

В России за сутки выявили еще 4828 случаев заболевания COVID-19

Общественное телевидение России19 августа в 05:39
Известия

В России за сутки выявили 4828 новых случаев COVID-19

Известия19 августа в 03:30

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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На шоу "Кто хочет стать миллионером?" впервые за 14 лет выиграли приз

В Российской версии "Кто хочет стать миллионером" тоже было всего шесть победителей: Игорь Сазеев (2001-й год), Ирина и Юрий Чудиновских (2003-й год), Светлана Ярославцева (2006 год), Тимур Будаев (2010-й год), Бари Алибасов и Александр Фадеев (2013-й год), Тимур Соловьев и Юлианна Караулова (2017-й год).
РИА Новости19:49

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфаксвчера в 01:40
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