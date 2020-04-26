Общество

КарповкаКарповкаКоличество случаев коронавируса в Петербурге перевалило за три тысячи

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Зафиксировано 66 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 517 человек. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах.
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Количество случаев коронавируса в Петербурге перевалило за три тысячи

Карповка05:50

В Петербурге количество больных коронавирусом перевалило за 3 тысячи

78.ru05:06

В Новгородской области количество инфицированных коронавирусом перевалило за 200 человек

Новгород.ру05:04
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Здоровье

65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
5
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,4K
Общество

В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
4,3K
Происшествия

Мужчина в маске выстрелил в охранника в супермаркете Благовещенска

Уточняется, что в один из магазинов города зашел мужчина в темной одежде и темной маске и несколько раз выстрелил в охранника.
РЕН ТВ 03:45
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Политика

Песков назвал новый состав правительства РФ «блестящим и энергичным»

Правительство России профессионально работает в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
ТАСС 06:59
Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
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Наука

Ученые установили, как коронавирус попадает в организм

Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм.
РИА Новости 24 апреля в 05:13
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой

По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1,4K
Происшествия

В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку

Российская газета 06:05
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Экономика

Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
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Происшествия

В Забайкалье обрыв ЛЭП спровоцировал серьёзный пожар

REGNUM 05:18
Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия вчера в 07:34
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Общество

В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники

В Курганской области на время майских праздников запретят продажу алкоголя.
Lenta.ru 06:29
21
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Общество

Сотрудники чеченского МЧС побрились налысо вслед за Кадыровым

РБК 05:35
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Шоу-бизнес

Возлюбленный избивал Юлию Паршуту после операции

Возлюбленный избивал Юлию Паршуту после операции 32-летняя певица заявила о романе с домашним тираном.
Экспресс газета 06:17
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Олич рассказал об отношении русских к алкоголю

Бывший полузащитник немецкого "Гамбурга" и московского ЦСКА Ивица Олич рассказал об отношении русских к алкоголю.
Газета.Ru 03:59
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,6K
Политика

На Украине заявили о незаконности назначения Саакашвили вице-премьером

Назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам станет нарушением закона из-за наличия у политика судимости.
Известия 02:52
95
Общество

В Тульской области число зараженных коронавирусом перевалило за 500

Заражение коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки подтверждено еще у 4 человек Тульской области, 24 апреля сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 24 апреля в 12:53
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Армия и оружие

Каратели 19 раз обстреливали ДНР

За прошедшие сутки украинские оккупационные войска девятнадцать раз нарушили режим прекращения огня.
Новостной фронт вчера в 03:46
Общество

Жители Берлина вышли на митинг против карантина

News.ru вчера в 12:05
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Здоровье

В реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области

Piter.tv вчера в 14:38
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
281
Общество

Глава Роспотребнадзора призывает оставаться на майские праздники дома

Надеемся, что пика по коронавирусу не будет, если только не произойдёт срыва на майские праздники.
Говорит Москва 07:11
Общество

Из-за массового заражения коронавирусом введен карантин в Дивееве

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел карантин на территории села Дивеево, подписав постановление.
КозаПресс 05:33
3
Общество

Число пациентов с коронавирусом во Владимирской области выросло на 44

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 44, всего в регионе 424 заболевших, сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:01
417
Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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