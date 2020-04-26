Общество
КарповкаКоличество случаев коронавируса в Петербурге перевалило за три тысячи
Зафиксировано 66 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 517 человек. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах.
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Здоровье
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
Происшествия
Мужчина в маске выстрелил в охранника в супермаркете Благовещенска
Уточняется, что в один из магазинов города зашел мужчина в темной одежде и темной маске и несколько раз выстрелил в охранника.
РЕН ТВ 03:45
Политика
Песков назвал новый состав правительства РФ «блестящим и энергичным»
Правительство России профессионально работает в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
ТАСС 06:59
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Наука
Ученые установили, как коронавирус попадает в организм
Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм.
РИА Новости 24 апреля в 05:13
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Происшествия
В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку
Российская газета 06:05
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия вчера в 07:34
Общество
В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники
В Курганской области на время майских праздников запретят продажу алкоголя.
Lenta.ru 06:29
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Возлюбленный избивал Юлию Паршуту после операции
Возлюбленный избивал Юлию Паршуту после операции 32-летняя певица заявила о романе с домашним тираном.
Экспресс газета 06:17
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Олич рассказал об отношении русских к алкоголю
Бывший полузащитник немецкого "Гамбурга" и московского ЦСКА Ивица Олич рассказал об отношении русских к алкоголю.
Газета.Ru 03:59
Политика
На Украине заявили о незаконности назначения Саакашвили вице-премьером
Назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам станет нарушением закона из-за наличия у политика судимости.
Известия 02:52
Общество
В Тульской области число зараженных коронавирусом перевалило за 500
Заражение коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки подтверждено еще у 4 человек Тульской области, 24 апреля сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 24 апреля в 12:53
Армия и оружие
Каратели 19 раз обстреливали ДНР
За прошедшие сутки украинские оккупационные войска девятнадцать раз нарушили режим прекращения огня.
Новостной фронт вчера в 03:46
Общество
Жители Берлина вышли на митинг против карантина
News.ru вчера в 12:05
Здоровье
В реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области
Piter.tv вчера в 14:38
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
Общество
Глава Роспотребнадзора призывает оставаться на майские праздники дома
Надеемся, что пика по коронавирусу не будет, если только не произойдёт срыва на майские праздники.
Говорит Москва 07:11
Общество
Из-за массового заражения коронавирусом введен карантин в Дивееве
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел карантин на территории села Дивеево, подписав постановление.
КозаПресс 05:33
Общество
Число пациентов с коронавирусом во Владимирской области выросло на 44
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 44, всего в регионе 424 заболевших, сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:01
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43