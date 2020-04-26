Зафиксировано 66 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 517 человек. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах.

Количество случаев коронавируса в Петербурге перевалило за три тысячи

Здоровье 65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция. 5

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,4K

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Шоу-бизнес Возлюбленный избивал Юлию Паршуту после операции Возлюбленный избивал Юлию Паршуту после операции 32-летняя певица заявила о романе с домашним тираном.

Футбол Экс-игрок ЦСКА Олич рассказал об отношении русских к алкоголю Бывший полузащитник немецкого "Гамбурга" и московского ЦСКА Ивица Олич рассказал об отношении русских к алкоголю.

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Общество В Тульской области число зараженных коронавирусом перевалило за 500 Заражение коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки подтверждено еще у 4 человек Тульской области, 24 апреля сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 197

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Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса. 281

Общество Глава Роспотребнадзора призывает оставаться на майские праздники дома Надеемся, что пика по коронавирусу не будет, если только не произойдёт срыва на майские праздники.

Общество Число пациентов с коронавирусом во Владимирской области выросло на 44 Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 44, всего в регионе 424 заболевших, сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону. 417