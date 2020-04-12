Всего в российской столице количество зараженных достигло 10158 человек. Вылечиться от вируса удалось 687 людям, 72 человека скончались после болезни, вызванной коронавирусом. За сутки в России подтверждено 2186 случаев заражения.

Количество случаев заражения COVID-19 в Москве перевалило за тысячу

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