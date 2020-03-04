Общество
КоммерсантъКоличество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек
Почти половина сверхбогатых людей живет в США. Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
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Футбол
Президент «Урала» раскритиковал решение о переносе матча Кубка России
Перенос матча 1/4 финала Кубка России по футболу против ярославского "Шинника" повлиял на тренировочный процесс "Урала", заявил РИА Новости президент команды из Екатеринбурга Григорий Иванов.
Происшествия
Фигурант дела «Сети» Иванкин после допроса по делу о двойном убийстве отказался сдавать анализы ДНК из-за опасения фальсификации - адвокат
Пропавшие были знакомы с несколькими фигурантами "пензенского эпизода" дела "Сети" - Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, Михаилом Кульковым и Алексеем Полтавцом, уехавшим из России.
Музыка
Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big
Происшествия
Главу судостроительной корпорации «Ак Барс» просят арестовать по делу о даче взятки
Следственные органы просят Хамовнический суд Москвы отправить в СИЗО депутата Государственного совета Татарстана шестого созыва и генерального директора судостроительной корпорации "Ак Барс" Рената Мистахова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Здоровье
Жителям Грузии рекомендовали отказаться от наличных из-за коронавируса
Минздрав Грузии в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа рекомендует гражданам стараться не использовать наличные деньги.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Общество
87-летнего отца Киркорова разыскивают за гонки по Москве
Судебные приставы разыскивают 87-летнего советского и болгарского певца Бедроса Киркорова за превышение скорости, сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса
Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Здоровье
Глава Пензенской области встретился с министром здравоохранения РФ
Вчера в Москве состоялась встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
Политика
Znak.com: в центре Москвы пройдет митинг за поправки в Конституцию
На Манежной площади в Москве 15 марта пройдет митинг в поддержку поправок в Конституцию, на него приглашают депутатов Госдумы.
Здоровье
Бокерия призвал создать колл-центр для информирования по коронавирусу
Президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия предложил создать колл-центр для достоверного информирования по ситуации с коронавирусом, специалисты которого отвечали бы на вопросы, волнующие население.
Армия и оружие
Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолёте
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
У российской стороны имеются неопровержимые данные, подтверждающие инцидент. Их обнародуют в ближайшее время.
Общество
В Думе поддержали поправку к Конституции о пенсиях
Думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции России о пенсиях.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Гаджеты
На новых рендерах появилась PlayStation 5
Культура
Бен Аффлек чуть не явился на день рождения сына без подарков. Его выручил Кайло Рен
Кино
Российский триллер «Спутник» примет участие в Tribeca Film Festival
Общество
Экс-министр Михаил Абызов женится в СИЗО
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Общество
Герман Греф назвал главные профессии будущего
Герман Греф назвал главные профессии будущего. По мнению спикера, востребованы будут направления с применением технологий.
Политика
Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери пациент с подозрением на коронавирус госпитализирован в Калининскую больницу, передает "АиФ Тверь" со ссылкой на медицинское учреждение.