Общество

КоммерсантъКоммерсантъКоличество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Почти половина сверхбогатых людей живет в США. Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
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Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

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Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

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России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

Lenta.ru06:30

Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Forbes00:33
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Президент «Урала» раскритиковал решение о переносе матча Кубка России

Перенос матча 1/4 финала Кубка России по футболу против ярославского "Шинника" повлиял на тренировочный процесс "Урала", заявил РИА Новости президент команды из Екатеринбурга Григорий Иванов.
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Фигурант дела «Сети» Иванкин после допроса по делу о двойном убийстве отказался сдавать анализы ДНК из-за опасения фальсификации - адвокат

Пропавшие были знакомы с несколькими фигурантами "пензенского эпизода" дела "Сети" - Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, Михаилом Кульковым и Алексеем Полтавцом, уехавшим из России.
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Следственные органы просят Хамовнический суд Москвы отправить в СИЗО депутата Государственного совета Татарстана шестого созыва и генерального директора судостроительной корпорации "Ак Барс" Рената Мистахова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере.
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Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
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Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru 07:00
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

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В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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Общество

87-летнего отца Киркорова разыскивают за гонки по Москве

Судебные приставы разыскивают 87-летнего советского и болгарского певца Бедроса Киркорова за превышение скорости, сообщает Telegram-канал Mash.
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Общество

В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
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Экономика

Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности

В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Газета.Ru 06:12
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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Глава Пензенской области встретился с министром здравоохранения РФ

Вчера в Москве состоялась встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
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Политика

Znak.com: в центре Москвы пройдет митинг за поправки в Конституцию

На Манежной площади в Москве 15 марта пройдет митинг в поддержку поправок в Конституцию, на него приглашают депутатов Госдумы.
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Здоровье

Бокерия призвал создать колл-центр для информирования по коронавирусу

Президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия предложил создать колл-центр для достоверного информирования по ситуации с коронавирусом, специалисты которого отвечали бы на вопросы, волнующие население.
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Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолёте

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Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

У российской стороны имеются неопровержимые данные, подтверждающие инцидент. Их обнародуют в ближайшее время.
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Общество

В Думе поддержали поправку к Конституции о пенсиях

Думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции России о пенсиях.
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Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
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На новых рендерах появилась PlayStation 5

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Российский триллер «Спутник» примет участие в Tribeca Film Festival

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Экс-министр Михаил Абызов женится в СИЗО

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Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
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Общество

Герман Греф назвал главные профессии будущего

Герман Греф назвал главные профессии будущего. По мнению спикера, востребованы будут направления с применением технологий.
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Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
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При обстреле Докучаевска пострадали два человека, заявили в ДНР

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В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери пациент с подозрением на коронавирус госпитализирован в Калининскую больницу, передает "АиФ Тверь" со ссылкой на медицинское учреждение.
Газета.Ru 05:52
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