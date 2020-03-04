Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКоличество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Почти половина сверхбогатых людей живет в США. Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
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Мультимиллионеры из России и СНГ стали лидерами по доле средств в кеше

РБКвчера в 14:26

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Коммерсантъвчера в 07:46

Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

Известиявчера в 03:38

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ТАССвчера в 06:08

Большинство ультрахайнетов ставят недвижимость выше ценных бумаг

РИА Новостивчера в 04:51

России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

Lenta.ruвчера в 06:30

Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Forbesвчера в 00:33
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Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин проводит переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
РИА Новости 06:08
Общество

Греф раскритиковал высшее образование в России

В январе прошлого года глава Сбербанка заявлял, что ректоров государственных вузов нужно выводить из "зоны комфорта", поскольку в России есть проблема с кадровым обеспечением — система образования не перестроилась и образовательные учреждения не готовят нужных рынку специалистов.
РИА Новости 03:34
Политика

Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом

Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Коммерсантъ 05:45
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:54
Происшествия

В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета

Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:55
Политика

Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Вести.Ru 05:48
Общество

В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Вести.Ru 02:00
Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Политика

Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции

Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
РИА Новости 05:37
Общество

ФБК оштрафовали на полмиллиона за отсутствие маркировки иноагента

Фонд оппозиционера Алексея Навального был оштрафован на 500 тыс. рублей Симоновским судом Москвы.
Деловое.ТВ 06:02
Политика

Мария Бутина станет членом Партии прямой демократии

Коммерсантъ 02:23
Общество

На Украине назвали причину вспышки коронавируса в Китае

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что на Украине ожидается большое число заражений уханьским коронавирусом.
REGNUM 06:09
Шоу-бизнес

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Paparazzi.ru вчера в 10:39
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Шоу-бизнес

Миро назвала странной ситуацию с «до сих пор не умершей» Заворотнюк

Популярный блогер Лена Миро высказалась о ситуации с Анастасией Заворотнюк, назвав ее "очень странной" из-за отсутствия данных о состоянии актрисы.
Экономика сегодня вчера в 03:29
Интернет

Twitter тестирует аналог «Историй»

Twitter начал тестировать новый сервис сообщений, которые исчезают через сутки. Сервис, схожий с форматом stories, компания назвала Fleets.
Sostav.ru 00:50
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Общество

TMZ: Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов

Актер Арнольд Шварценеггер обвинил российского разработчика информационно-сервисных роботов Promobot в незаконном использовании его образа, сообщает TMZ со ссылкой на иск.
Ведомости 04:17
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Политика

Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу

Не стоит воспринимать отрицательно то, что молодежь уезжает за границу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что задача государства заключается в создании в России наиболее выгодных условий в самых разных областях.
РИА Новости 04:43
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
РИА Новости 04:39
Армия и оружие

Нидерланды планировали отправить армию на Украину после крушения MH17

Рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на Востоке Украины 17 июля 2014 года.
Политическая Экспертиза 03 марта в 09:41
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова поддельными

Международный Олимпийский комитет согласился с тем, что подписи Григория Родченкова под рядом документов, из-за которых дисквалифицировали российских спортсменок, были поддельными.
Вести ФМ 03 марта в 09:30
Политика

Орешкина выдвинули в совет директоров «Роснефти» вместо Белоусова

Помощник президента России, бывший министр экономического развития Максим Орешкин выдвинут в совет директоров компании "Роснефть" вместо первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, следует из распоряжения правительства.
ТАСС 05:24
Общество

Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч

В опубликованном на сайте организации сообщении говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
Политика Сегодня 03 марта в 17:43
Футбол

Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии

«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Bookmaker-ratings.ru 03 марта в 15:41
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманского Lada Xray Cross

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 00:20
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника отправят в колонию

Солдата срочной службы Руслана Мухатова, обвиненного в издевательствах над сослуживцами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае, приговорили к двум годам заключения условно.
Газета.Ru 03 марта в 04:09
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