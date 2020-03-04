Экономика
РБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
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Россия вошла в десятку стран – лидеров по количеству сверхбогатых людей, обогнав Швейцарию
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:13
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
По словам Гофштейна, возможность остаться в живых пропала, как только они начали дышать углекислым газом.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Футбол
«Реал Сосьедад» пробился в финал Кубка Испании
Первая встреча в Сан-Себастьяне завершилась в пользу басков - 2:1. Таким образом, "Реал Сосьедад" вышел в финал, где ему предстоит поединок с победителем матча "Атлетик" - "Гранада".
Происшествия
Вице-спикер парламента Бурятии уходит с поста после резонансного ДТП
Вице-спикер народного хурала Бурятии Баир Жамбалов, на машине которого было совершено смертельное ДТП, подал заявление об уходе с поста, но депутатом он остается, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.
Финансы
Курс рубля резко вырос после снижения ставки ФРС США
Курс рубля во вторник, 3 марта, растет к доллару и евро после объявления Федеральной резервной системы США о снижении базовой процентной ставки на 0,5 процентного пункта до 1–1,25%.
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Общество
Главный покупатель Superjet перечислил основные риски для продаж
Общество
Продажи туров из России в Турцию заморозились
В Управляющей компании Объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» объясняют: «Аннуляций заявок по Турции пока действительно немного, так как турфирмы стараются ориентировать клиентов на то, чтобы они дождались ясности».
Общество
СМИ узнали о плане Б мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ планом Б. Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан "по инстанциям", сообщили источники Би-би-си.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Происшествия
В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess
Анализы девяти россиян, сошедших с круизного лайнера Diamond Princess и помещенных под карантин во Владивостоке, показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщили РБК в минздраве Приморского края.
Политика
Депутаты устроили массовую драку в парламенте Турции
Игры
Показаны новые кадры игры Wrath of the Righteous
Предстоит сражаться в новых мирах с демонами, которые хотят захватить земли.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Политика
Стало известно о роли Гитлера в раскрутке Катынского дела
Название «Катынское дело» произошло от небольшой деревни Катынь в 14 километрах к западу от Смоленска, где в 1943 году в урочище Козьи горы были обнаружены массовые захоронения польских военнопленных, расстрелянных в годы Второй мировой войны.
Армия и оружие
Армия Сирии попыталась сбить турецкий F-16
Как пишет портал avia.pro, по турецкому истребителю F-16 был открыт огонь из зенитно-ракетного комплекса «Бук» С-200, когда самолет пересек границу воздушного пространства Сирии.
Политика
Майкл Блумберг вышел из президентской гонки в США и поддержал Байдена
Американский миллиардер Майкл Блумберг принял решение выйти из президентской гонки после провальных результатов на праймериз Демократической партии в так называемый «супервторник» (когда праймериз проходят сразу в нескольких штатах) и поддержал бывшего вице-президента Джо Байдена.
Политика
Аваков попросил депутатов помочь продать конфискованные наркотики
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой найти способ реализовать наркотики, лежащие на хранении в полиции.
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
Шоу-бизнес
Экс-теннисист Кафельников обвиняет дочь в постоянной лжи
Общество
Экс-министр Абызов женится в СИЗО
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская проиграла дело о миллионном долге
В минувшем январе стало известно, что московский бизнесмен Юрий Растегин подал в суд на Виталину Цымбалюк-Романовскую.
Транспорт
Под Москвой появится платный дублер МКАД
Платный скоростной дублер МКАД появится в столичном регионе.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Политика
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
Общество
Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет
Перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.