Экономика

РБКРБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
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Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Коммерсантъвчера в 07:46

России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

Lenta.ruвчера в 06:30

Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Forbesвчера в 00:33

Эксперты: сверхбогатых людей в России к 2024 г станет больше на 23%

РИА Новостивчера в 04:16

Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

Известиявчера в 03:38

Россия вошла в десятку стран – лидеров по количеству сверхбогатых людей, обогнав Швейцарию

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:13

Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

РБКвчера в 05:59
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Происшествия

Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

По словам Гофштейна, возможность остаться в живых пропала, как только они начали дышать углекислым газом.
РИА Новости вчера в 21:22
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском вчера в 01:34
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Футбол

«Реал Сосьедад» пробился в финал Кубка Испании

Первая встреча в Сан-Себастьяне завершилась в пользу басков - 2:1. Таким образом, "Реал Сосьедад" вышел в финал, где ему предстоит поединок с победителем матча "Атлетик" - "Гранада".
ProstoProSport вчера в 17:21
Происшествия

Вице-спикер парламента Бурятии уходит с поста после резонансного ДТП

Вице-спикер народного хурала Бурятии Баир Жамбалов, на машине которого было совершено смертельное ДТП, подал заявление об уходе с поста, но депутатом он остается, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.
РИА Новости вчера в 23:55
Финансы

Курс рубля резко вырос после снижения ставки ФРС США

Курс рубля во вторник, 3 марта, растет к доллару и евро после объявления Федеральной резервной системы США о снижении базовой процентной ставки на 0,5 процентного пункта до 1–1,25%.
Ведомости 03 марта в 11:33
Происшествия

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ru вчера в 23:17
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Общество

Главный покупатель Superjet перечислил основные риски для продаж

Говорит Москва 00:00
Общество

Продажи туров из России в Турцию заморозились

В Управляющей компании Объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» объясняют: «Аннуляций заявок по Турции пока действительно немного, так как турфирмы стараются ориентировать клиентов на то, чтобы они дождались ясности».
ТурДом вчера в 09:04
Общество

СМИ узнали о плане Б мэрии Москвы на случай коронавируса

Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ планом Б. Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан "по инстанциям", сообщили источники Би-би-си.
РБК вчера в 14:29
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Происшествия

В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess

Анализы девяти россиян, сошедших с круизного лайнера Diamond Princess и помещенных под карантин во Владивостоке, показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщили РБК в минздраве Приморского края.
РБК 01:09
Политика

Депутаты устроили массовую драку в парламенте Турции

ФАН вчера в 14:02
Игры

Показаны новые кадры игры Wrath of the Righteous

Предстоит сражаться в новых мирах с демонами, которые хотят захватить земли.
Srnsk вчера в 20:02
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 16:00
Политика

Стало известно о роли Гитлера в раскрутке Катынского дела

Название «Катынское дело» произошло от небольшой деревни Катынь в 14 километрах к западу от Смоленска, где в 1943 году в урочище Козьи горы были обнаружены массовые захоронения польских военнопленных, расстрелянных в годы Второй мировой войны.
Взгляд.ру 00:32
Армия и оружие

Армия Сирии попыталась сбить турецкий F-16

Как пишет портал avia.pro, по турецкому истребителю F-16 был открыт огонь из зенитно-ракетного комплекса «Бук» С-200, когда самолет пересек границу воздушного пространства Сирии.
Городовой вчера в 07:02
Политика

Майкл Блумберг вышел из президентской гонки в США и поддержал Байдена

Американский миллиардер Майкл Блумберг принял решение выйти из президентской гонки после провальных результатов на праймериз Демократической партии в так называемый «супервторник» (когда праймериз проходят сразу в нескольких штатах) и поддержал бывшего вице-президента Джо Байдена.
REGNUM вчера в 10:27
Политика

Аваков попросил депутатов помочь продать конфискованные наркотики

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой найти способ реализовать наркотики, лежащие на хранении в полиции.
Известия вчера в 15:00
Здоровье

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
Piter.tv вчера в 01:23
Шоу-бизнес

Экс-теннисист Кафельников обвиняет дочь в постоянной лжи

RuNews24.ru 01:15
Общество

Экс-министр Абызов женится в СИЗО

Ведомости вчера в 04:34
Общество

Историки раскрыли прототип радистки из «Семнадцати мгновений весны»

Профиль 00:29
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская проиграла дело о миллионном долге

В минувшем январе стало известно, что московский бизнесмен Юрий Растегин подал в суд на Виталину Цымбалюк-Романовскую.
WomanHit.ru вчера в 11:08
Транспорт

Под Москвой появится платный дублер МКАД

Платный скоростной дублер МКАД появится в столичном регионе.
Lenta.ru вчера в 20:29
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Политика

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
РИА Новости вчера в 16:20
Общество

Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
РИА Новости вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 15:52
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