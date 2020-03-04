По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.

Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

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Происшествия В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess Анализы девяти помещенных под карантин во Владивостоке россиян с круизного лайнера Diamond Princess показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья со ссылкой на данные новосибирского научно-исследовательского центра "Вектор".

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