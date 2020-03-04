Экономика

РБКРБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
Читать в источнике
Комментировать101

Подробнее о событии

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Коммерсантъвчера в 07:46

Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Forbesвчера в 00:33

Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

РБКвчера в 05:59

Эксперты: сверхбогатых людей в России к 2024 г станет больше на 23%

РИА Новостивчера в 04:16

Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

Известиявчера в 03:38

Россия вошла в десятку стран – лидеров по количеству сверхбогатых людей, обогнав Швейцарию

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:13

России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

Lenta.ruвчера в 06:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Общество

В Петербурге студента госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге срочно госпитализировали студента из Италии для обследования на коронавирус.
Газета.Ru 00:57
Футбол

Ганчаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА

РИА Новости вчера в 14:32
Происшествия

В Екатеринбурге скончался «магистр вуду» Антон Симаков

REGNUM вчера в 14:44
Общество

Путин назвал отличие стабильности от застоя

На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Российская газета вчера в 02:19
Происшествия

Шестеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском

Известия вчера в 18:40
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку

Сирийская противовоздушная оборона ответила на атаку «израильских ракет», направленных в сторону юга и центра страны, сообщили государственные сирийские СМИ.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Биатлон

В CAS поступили доказательства подлинности подписей Родченкова

«МОК вчера предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, которое было принято коллегией арбитров», — сообщили в комитете.
REGNUM вчера в 21:57
Авто

Продажи автомобилей в Китае в феврале упали на 80%

Показатели продаж на китайском автомобильном рынке в феврале снизились сразу на 80%.
Car.ru вчера в 09:50
Космос

Частная компания из России планирует отправить в космос пять спутников

РИА Новости вчера в 20:42
Происшествия

В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess

Анализы девяти помещенных под карантин во Владивостоке россиян с круизного лайнера Diamond Princess показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья со ссылкой на данные новосибирского научно-исследовательского центра "Вектор".
РИА Новости вчера в 22:15
Общество

Диетолог рассказала о правильном употреблении яблок

Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала о способах извлечения пользы из фрукта в интервью радио Sputnik.
Известия вчера в 21:21
Происшествия

Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

По словам Гофштейна, возможность остаться в живых пропала, как только они начали дышать углекислым газом.
РИА Новости вчера в 21:22
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ 03 марта в 08:52
Экономика

«Известия»: в России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России может появиться единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru 03 марта в 08:00
Футбол

Как 36-летний Жирков вытащил «Зенит» в полуфинал Олимп-Кубка России

Матч ТВ вчера в 14:48
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец 03 марта в 17:19
Общество

Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России

С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Lenta.ru вчера в 17:57
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости вчера в 01:30
Политика

Рада отправила в отставку премьер-министра и кабмин Украины

Перед голосованием в Раде выступил президент Украины Владимир Зеленский, который отметил ряд достижений в работе правительства Гончарука, но обратил внимание и на серьезные провалы в его деятельности.
Инфорос вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Кристина Асмус поправится для роли

Wday.ru вчера в 10:23
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 16:00
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Газета.Ru вчера в 12:12
Футбол

Стали известны соперники сборной России по Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграет в групповом этапе Лиге наций УЕФА против Сербии, Турции и Венгрии.
Piter.tv 03 марта в 13:55
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
RT на русском 03 марта в 08:56
Политика

«Хрен редьки не слаще»: экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил в интервью НСН, что не видит ничего положительного в смене премьер-министра Украины.
РИА Новости вчера в 18:39
Кино

Актеры мерзнут на съемках «Сокола и Зимнего Солдата». Что еще известно о сериалах Marvel?

КиноПоиск 02 марта в 06:09
Шоу-бизнес

Стало известно о госпитализации актрисы Инны Макаровой

Советская и российская актриса Инна Макарова попала в больницу в Москве, утверждают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 08:13
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею предложили перенести из Швейцарии в Россию

Международная федерация хоккея (IIHF) обсудила с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное