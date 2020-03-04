Экономика
КоммерсантъКоличество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек
Почти половина сверхбогатых людей живет в США. Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
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Общество
В Италии все учебные заведения закрыли из-за вспышки коронавируса
Напомним, на 4 марта число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии достигло 79 человек.
Политика
Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Политика
Рада утвердила новый состав кабинета министров Украины
Верховная рада Украины по представлению нового премьера Дениса Шмыгаля утвердила министров правительства Украины.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Общество
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
Авто
Mercedes-Benz представил обновленный E-класс
Автоконцерн Mercedes-Benz представил полностью обновленные седан и универсал E-класса.
Экономика
Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года
Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Армия и оружие
Асад заявил, что Эрдоган бросил все свои силы в Сирию по указке США
Турция перебросила войска в сирийскую провинцию Идлиб по указанию США. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.
Общество
Компанию Puma обвинили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Кроссовки Storm Adrenaline Puma были представлены осенью 2019 года. Модель предлагается по стоимости 4990 рублей.
Политика
Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника отправят в колонию
Политика
Верховная Рада назначила Андрея Тарана министром обороны Украины
Верховная Рада 4 марта большинством голосов на внеочередном заседании поддержала отставку главы Кабинета министров Алексея Гончарука.
Армия и оружие
США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия
Общество
Елизавета II вручила награды в перчатках
Королева Великобритании Елизавета II впервые за десятилетие провела в перчатках традиционное вручение наград на фоне роста числа инфицированных коронавирусом в стране.
Биатлон
Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова
Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» столкнулись на стадионе. Их успокаивали футболисты
Матч приостановили, а конфликт удалось уладить после того, как фанатов пошли успокаивать игроки обеих команд. pic.twitter.com/v2pRQ3nU9U — SPORT24.ru (@sport24_ru) March 4, 2020 Главный арбитр матча остановил встречу.
Здоровье
В Самарской области до конца года внедрят новые электронные медсервисы
Новые электронные сервисы по оказанию медицинских услуг внедрят в Самарской области до конца года.
Музыка
Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
Политика
Блумберг выходит из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг решил прекратить участвовать в предвыборной гонке в США от Демократической партии.
Политика
Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом
На повестке была ситуация вокруг сирийского Идлиба и вопросы российско-турецких отношений в преддверии встречи глав России и Турции завтра в Москве.