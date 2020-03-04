Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКоличество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Почти половина сверхбогатых людей живет в США. Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
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Подробнее о событии

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Коммерсантъ07:46

России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

Lenta.ru06:30

Эксперты: сверхбогатых людей в России к 2024 г станет больше на 23%

РИА Новости04:16

Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

РБК05:59

Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

Известия03:38

Россия вошла в десятку стран – лидеров по количеству сверхбогатых людей, обогнав Швейцарию

БИЗНЕС Online03:13

Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Forbes00:33
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Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Газета.Ru 12:12
Общество

В Италии все учебные заведения закрыли из-за вспышки коронавируса

Напомним, на 4 марта число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии достигло 79 человек.
RuNews24.ru 12:24
Политика

Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Lenta.ru 12:03
Культура

Михайлов стал гостем нового выпуска YouTube-шоу Галкина «Музыкалити»

NewInform 10:45
Политика

Рада утвердила новый состав кабинета министров Украины

Верховная рада Украины по представлению нового премьера Дениса Шмыгаля утвердила министров правительства Украины.
Интерфакс 12:39
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Общество

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru 07:00
Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
РИА Новости 11:54
Происшествия

Найдены возможные останки знакомой фигурантов дела «Сети»

Газета.Ru 11:53
Авто

Mercedes-Benz представил обновленный E-класс

Автоконцерн Mercedes-Benz представил полностью обновленные седан и универсал E-класса.
iReactor вчера в 10:32
Экономика

Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года

Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Ведомости 06:54
Армия и оружие

Асад заявил, что Эрдоган бросил все свои силы в Сирию по указке США

Турция перебросила войска в сирийскую провинцию Идлиб по указанию США. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.
ФАН 11:57
Кино

В сериале «Властелин колец» сыграет актер с российскими корнями

Live24 10:21
Общество

Компанию Puma обвинили в создании кроссовок с портретом Гитлера

Кроссовки Storm Adrenaline Puma были представлены осенью 2019 года. Модель предлагается по стоимости 4990 рублей.
ToDay News Ufa 12:45
Политика

Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав

Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
REGNUM 04:37
Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200

Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
РБК 12:53
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника отправят в колонию

Газета.Ru вчера в 04:09
Политика

Верховная Рада назначила Андрея Тарана министром обороны Украины

Верховная Рада 4 марта большинством голосов на внеочередном заседании поддержала отставку главы Кабинета министров Алексея Гончарука.
Украина.ру 12:56
Общество

Кадыров записал на видео извинения Емельяненко перед Канделаки

РИА Новости 09:24
Армия и оружие

США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия

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Общество

Елизавета II вручила награды в перчатках

Королева Великобритании Елизавета II впервые за десятилетие провела в перчатках традиционное вручение наград на фоне роста числа инфицированных коронавирусом в стране.
ТАСС 01:32
Армия и оружие

Боевики попытались применить химоружие в Идлибе

Piter.tv 06:29
Биатлон

Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова

Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Газета.Ru 06:24
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Salt Mag 03:01
Футбол

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» столкнулись на стадионе. Их успокаивали футболисты

Матч приостановили, а конфликт удалось уладить после того, как фанатов пошли успокаивать игроки обеих команд. pic.twitter.com/v2pRQ3nU9U — SPORT24.ru (@sport24_ru) March 4, 2020 Главный арбитр матча остановил встречу.
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В Самарской области до конца года внедрят новые электронные медсервисы

Новые электронные сервисы по оказанию медицинских услуг внедрят в Самарской области до конца года.
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Музыка

Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

REGNUM 02 марта в 13:52
Политика

Блумберг выходит из президентской гонки в США

Бизнесмен Майкл Блумберг решил прекратить участвовать в предвыборной гонке в США от Демократической партии.
Газета.Ru 10:34
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за измен мужа

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Политика

Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом

На повестке была ситуация вокруг сирийского Идлиба и вопросы российско-турецких отношений в преддверии встречи глав России и Турции завтра в Москве.
Российская газета 12:18
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