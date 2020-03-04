Почти половина сверхбогатых людей живет в США. Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.

Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Политика Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.

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