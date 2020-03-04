Экономика
КоммерсантъКоличество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек
Почти половина сверхбогатых людей живет в США. Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
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Армия и оружие
Асад: в Идлибе Турция действует по указанию из Штатов
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Асад 4 марта в интервью российскому телеканалу спросил жителей Турции, что такого сделала Сирия, чтобы Анкара так агрессивно действовала против Дамаска.
Здоровье
Вопреки панике: почему акции фармацевтов США устояли при обвале рынка
О чем сообщили фармацевты В среду биотехнологическая компания Novavax объявила о прогрессе в разработке новой вакцины против COVID-19.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Экономика
Экспорт российской продукции АПК в 2019 году превысил план
Экспорт российской продукции в 2019 году составил $25,5 млрд, превысив планируемый показатель в $24 млрд.
Технологии
Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10
Общество
Путин назвал отличие стабильности от застоя
На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Общество
В Петербурге закрыли на карантин общежитие СЗГМУ им. Мечникова
Общежития Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге закрыли на карантин.
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Политика
Трамп высоко оценил результаты Байдена на праймериз в «супервторник»
Действующий президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты кандидата Демократической партии Джо Байдена на праймериз в "супервторник".
Происшествия
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию
По сообщениям ряда источников, Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию.
Экономика
ФНС пошла по ресторанам
ФНС хочет добиться сведения структур в единые холдинги, которые уже перейдут на НДС, продолжает собеседник "Ъ".
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Футбол
Матч «Шинник» — «Урал» перенесли из-за неготовности поля в Ярославле
РФС объявил о переносе четвертьфинальной игры между «Шинником» и «Уралом» в рамках Кубка России.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 человек
Число жертв коронавируса в Италии выросло с 79 до 107 человек, при этом количество всех случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, достигло 3089.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Футбол
«Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
«Норвич» обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти и прошел в 1/4 финала Кубка Англии (1:2 П). «Шпоры» первыми забили в этом матче.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза отношения России и Турции
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности отношения Москвы и Анкары, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Политика
СССР назвали самой демократической страной
СССР на закате своего существования был самой демократической страной в мире, считает бывший советник первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева и идеолог чеченской революции Муса Темишев.
Футбол
Федун: судье не удалось испортить дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Арбитру не удалось испортить своими действиями матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА.
Футбол
«Реал Сосьедад» вышел в финал Кубка Испании
В первом матче «Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» со счетом 2:1. По сумме двух встреч клуб из Сан-Себастьяна вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Гранада» — «Атлетик».
Политика
В турецком парламенте подрались депутаты
Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкие депутаты устроили драку в парламенте. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РЕН ТВ.
Хоккей
«Салават Юлаев» в овертайме победил «Авангард» и сравнял счёт в серии
Третий матч серии пройдёт в Уфе 5 марта, куда команды отправляются при ничейном счёте (1-1) в противостоянии: первый поединок в Балашихе выиграл «Авангард» со счётом 5:2, ранее писал NEWS.ru.
Киберспорт
V1lat и советник мэра Киева обсудили возможность проведения The International 2021 в Украине
Виталий v1lat Волочай и советник мэра Киева Максим Бахматов обговорили проект по проведению The International 2021 по Dota 2 в столице Украины.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Хоккей
«Ак Барс» второй раз обыграл «Нефтехимик» в плей-офф
Голами в матче отметились (в порядке очередности): Павел Куликов («Нефтехимик»), Артём Лукоянов («Ак Барс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Мэтт Фрэттин («Ак Барс»), Станислав Галиев («Ак Барс»), Джастин Азеведу («Ак Барс»).
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.