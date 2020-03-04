Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКоличество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Почти половина сверхбогатых людей живет в США. Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
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Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

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Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

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О чем сообщили фармацевты В среду биотехнологическая компания Novavax объявила о прогрессе в разработке новой вакцины против COVID-19.
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Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
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Экономика

Экспорт российской продукции АПК в 2019 году превысил план

Экспорт российской продукции в 2019 году составил $25,5 млрд, превысив планируемый показатель в $24 млрд.
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Общество

В Петербурге закрыли на карантин общежитие СЗГМУ им. Мечникова

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Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
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Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже

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Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию

По сообщениям ряда источников, Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию.
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Экономика

ФНС пошла по ресторанам

ФНС хочет добиться сведения структур в единые холдинги, которые уже перейдут на НДС, продолжает собеседник "Ъ".
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Матч «Шинник» — «Урал» перенесли из-за неготовности поля в Ярославле

РФС объявил о переносе четвертьфинальной игры между «Шинником» и «Уралом» в рамках Кубка России.
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Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
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Источник раскрыл детали обнаружения останков в лесу под Рязанью

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«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

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Число жертв коронавируса в Италии выросло с 79 до 107 человек, при этом количество всех случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, достигло 3089.
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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
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«Норвич» обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти и прошел в 1/4 финала Кубка Англии (1:2 П). «Шпоры» первыми забили в этом матче.
LiveSport.ru 17:35
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Путин обсудил с членами Совбеза отношения России и Турции

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности отношения Москвы и Анкары, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Политика

СССР назвали самой демократической страной

СССР на закате своего существования был самой демократической страной в мире, считает бывший советник первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева и идеолог чеченской революции Муса Темишев.
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Федун: судье не удалось испортить дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Арбитру не удалось испортить своими действиями матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА.
ТАСС Спорт 14:37
Футбол

«Реал Сосьедад» вышел в финал Кубка Испании

В первом матче «Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» со счетом 2:1. По сумме двух встреч клуб из Сан-Себастьяна вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Гранада» — «Атлетик».
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В турецком парламенте подрались депутаты

Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкие депутаты устроили драку в парламенте. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РЕН ТВ.
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Третий матч серии пройдёт в Уфе 5 марта, куда команды отправляются при ничейном счёте (1-1) в противостоянии: первый поединок в Балашихе выиграл «Авангард» со счётом 5:2, ранее писал NEWS.ru.
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Голами в матче отметились (в порядке очередности): Павел Куликов («Нефтехимик»), Артём Лукоянов («Ак Барс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Мэтт Фрэттин («Ак Барс»), Станислав Галиев («Ак Барс»), Джастин Азеведу («Ак Барс»).
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В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
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