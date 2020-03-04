Почти половина сверхбогатых людей живет в США. Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.

Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Общество Путин назвал отличие стабильности от застоя На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.

Происшествия Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.

Экономика ФНС пошла по ресторанам ФНС хочет добиться сведения структур в единые холдинги, которые уже перейдут на НДС, продолжает собеседник "Ъ".

Происшествия «Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".

Общество Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 человек Число жертв коронавируса в Италии выросло с 79 до 107 человек, при этом количество всех случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, достигло 3089.

Футбол «Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии «Норвич» обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти и прошел в 1/4 финала Кубка Англии (1:2 П). «Шпоры» первыми забили в этом матче.

Политика Путин обсудил с членами Совбеза отношения России и Турции Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности отношения Москвы и Анкары, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политика СССР назвали самой демократической страной СССР на закате своего существования был самой демократической страной в мире, считает бывший советник первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева и идеолог чеченской революции Муса Темишев.

Футбол «Реал Сосьедад» вышел в финал Кубка Испании В первом матче «Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» со счетом 2:1. По сумме двух встреч клуб из Сан-Себастьяна вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Гранада» — «Атлетик».

Политика В турецком парламенте подрались депутаты Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкие депутаты устроили драку в парламенте. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РЕН ТВ.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.