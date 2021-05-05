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Общество

Количество турфирм в России сократилось на 6%

Отмечается, что динамика следует общероссийскому тренду на сокращение количества предприятий. В стране на данный момент функционируют 4,23 тыс. компаний с таким статусом, что на 3,3% меньше, чем в августе прошлого года, пишет «Коммерсантъ».В источнике
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С чего всё началось

Турфирмы отправились в отпуск

Кризис ожидаемо привел к сокращению количества участников туристического рынка: только за минувшие полгода, по данным аналитиков, турагентов в России стало на 6% меньше, а отелей и хостелов — на 4%. Но реальное снижение может быть гораздо больше, а позитивную динамику, наблюдающуюся в ряде регионов, эксперты называют «технической».
Коммерсантъвчера в 11:18

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Выздоровели не все

Российская газета08:57

В России с октября прошлого года закрылось 6% туристических компаний и 4% гостиниц

Эхо Москвы08:31

В Свердловской области на 6% сократилось число турагентств

e1.ru03:45

В России сокращается количество турфирм

RuNews24.ru04:58

В России с октября закрылось 6% турфирм и 4% гостиниц

Znak.com04:54

Количество турфирм в России сократилось на 6%

ФАН05:57

Турфирмы отправились в отпуск

Коммерсантъвчера в 11:18
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