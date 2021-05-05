Отмечается, что динамика следует общероссийскому тренду на сокращение количества предприятий. В стране на данный момент функционируют 4,23 тыс. компаний с таким статусом, что на 3,3% меньше, чем в августе прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

С чего всё началось Турфирмы отправились в отпуск Кризис ожидаемо привел к сокращению количества участников туристического рынка: только за минувшие полгода, по данным аналитиков, турагентов в России стало на 6% меньше, а отелей и хостелов — на 4%. Но реальное снижение может быть гораздо больше, а позитивную динамику, наблюдающуюся в ряде регионов, эксперты называют «технической». Коммерсантъ вчера в 11:18