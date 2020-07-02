с чего всё началось

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

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