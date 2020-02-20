Общество
ВедомостиКоличество уголовных дел против бизнеса резко выросло
Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях.
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с чего всё началось
Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.Ведомостивчера в 16:52
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Статистика 2019 года показала рост числа уголовных дел по экономическим преступлениям - Титов
Независимая газетавчера в 13:08
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