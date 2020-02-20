Общество

Байкал24Байкал24Количество умерших от коронавируса людей превысило две тысячи

По последним данным на 00:00 20 февраля, в Китае от коронавируса умерли уже 2118 человек. Еще восемь человек погибли от нового вируса за пределами этой страны. Общее количество выявленных инфицированных коронавирусом пациентов превысило 75 тысяч.
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Биатлон

Гараничев вошел в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ-2020

Sports.ru вчера в 08:15
Космос

Европейский манипулятор ERA отправят на Байконур в конце марта

Рука-манипулятор ERA (European Robotic Arm) будет отправлена на Байконур в конце марта вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука".
ТАСС вчера в 23:15
Политика

Белый дом попросил составить списки противников Трампа

Руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти заявил, что противников президента США Дональда Трампа больше не будут повышать по службе в другие ведомства, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 20:27
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru вчера в 09:18
Единоборства

Результаты Bellator 239: Амосов и Молдавский одержали победы

В Такервилле, США, состоялся турнир Bellator 239, в главном событии которого не знающий поражений украинский полусредневес Ярослав Амосов продолжил свое победное шествие, взяв верх над американцем Эдом Рутом.
FightTime.ru 00:19
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Известия вчера в 18:40
Общество

Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
REGNUM вчера в 23:43
Космос

Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света

В декабре 2019 года звезда начала тускнеть. Блеск составляет всего лишь 36%. Однако изменение яркости происходит не впервые.
ToDay News Ufa 20 февраля в 04:57
Политика

Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
Lenta.ru вчера в 23:25
Происшествия

Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро

Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
RT на русском 00:12
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Музыка

Как группа «Альянс» вернулась к своим нью-вейвовым корням

"Альянс" - "Космические сны" - 2020 В прошлом году на фоне всеобщей любви к песне "На заре", случившейся благодаря меметичному винтажному клипу, группа "Альянс" выпустила первый за 25 лет релиз "Хочу летать !".
Ридус вчера в 18:03
Общество

Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки

РИА Новости 20 февраля в 13:34
Политика

Сенатор поддержал инициативу упрощенного получения гражданства РФ

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал данные о предоставление упрощенного порядка получения гражданства России для приезжих из Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Газета.Ru вчера в 12:11
Футбол

«Зенит» дозаявил Ригони для участия в РПЛ

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:12
Гаджеты

Рассекречен дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro

3DNews вчера в 23:47
Армия и оружие

Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе

Сирийское агентство SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.
РИА Новости вчера в 17:45
Армия и оружие

Хуситы запустили баллистические ракеты по Саудовской Аравии

Городовой вчера в 01:16
Здоровье

В Японии изучат действие препаратов против гриппа на коронавирус

Като добавил, что власти изучат действие различных препаратов против гриппа на коронавирусную инфекцию, и если какое-либо из средств продемонстрирует свою эффективность, то ведомство намерено предпринять меры, чтобы данный препарат был доступен для использования в медицинских учреждениях.
РИА Новости 01:06
Происшествия

Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб

Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
Газета.Ru 00:56
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.
РИА Новости вчера в 17:38
Общество

Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону

Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
РБК вчера в 22:08
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Единоборства

В Лас-Вегасе прошло контрольное взвешивание боксеров Уайлдера и Фьюри

Известия вчера в 19:45
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 08:15
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

РИА Новости 20 февраля в 19:20
Религия

Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Российская газета вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Юлию Барановскую раскритиковали за преображение

Uznayvse.ru вчера в 14:10
Наука

Западная диета нарушает функции мозга

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Royal Society Open Science, так называемая «западная диета» неминуемо ведёт к нарушениям работы мозга, таким как память, мышление, в связи с неправильной работой гиппокама.
ToDay News Ufa 19 февраля в 18:29
Хоккей

Пять голов Буре в ворота Финляндии. Исторический полуфинал России на Олимпиаде в Нагано-98

Россияне в полуфинале обыграли Финляндию со счетом 7:4. Буре забросил пять шайб.
Спорт-Экспресс 20 февраля в 01:45
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