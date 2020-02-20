Общество
Байкал24Количество умерших от коронавируса людей превысило две тысячи
По последним данным на 00:00 20 февраля, в Китае от коронавируса умерли уже 2118 человек. Еще восемь человек погибли от нового вируса за пределами этой страны. Общее количество выявленных инфицированных коронавирусом пациентов превысило 75 тысяч.
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Биатлон
Гараничев вошел в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ-2020
Космос
Европейский манипулятор ERA отправят на Байконур в конце марта
Рука-манипулятор ERA (European Robotic Arm) будет отправлена на Байконур в конце марта вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука".
Политика
Белый дом попросил составить списки противников Трампа
Руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти заявил, что противников президента США Дональда Трампа больше не будут повышать по службе в другие ведомства, передает ТАСС.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Единоборства
Результаты Bellator 239: Амосов и Молдавский одержали победы
В Такервилле, США, состоялся турнир Bellator 239, в главном событии которого не знающий поражений украинский полусредневес Ярослав Амосов продолжил свое победное шествие, взяв верх над американцем Эдом Рутом.
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Общество
Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
Космос
Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света
В декабре 2019 года звезда начала тускнеть. Блеск составляет всего лишь 36%. Однако изменение яркости происходит не впервые.
Политика
Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию
Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
Происшествия
Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Музыка
Как группа «Альянс» вернулась к своим нью-вейвовым корням
"Альянс" - "Космические сны" - 2020 В прошлом году на фоне всеобщей любви к песне "На заре", случившейся благодаря меметичному винтажному клипу, группа "Альянс" выпустила первый за 25 лет релиз "Хочу летать !".
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Политика
Сенатор поддержал инициативу упрощенного получения гражданства РФ
Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал данные о предоставление упрощенного порядка получения гражданства России для приезжих из Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Футбол
«Зенит» дозаявил Ригони для участия в РПЛ
Гаджеты
Рассекречен дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Армия и оружие
Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Сирийское агентство SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.
Армия и оружие
Хуситы запустили баллистические ракеты по Саудовской Аравии
Здоровье
В Японии изучат действие препаратов против гриппа на коронавирус
Като добавил, что власти изучат действие различных препаратов против гриппа на коронавирусную инфекцию, и если какое-либо из средств продемонстрирует свою эффективность, то ведомство намерено предпринять меры, чтобы данный препарат был доступен для использования в медицинских учреждениях.
Происшествия
Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб
Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США
Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.
Общество
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Единоборства
В Лас-Вегасе прошло контрольное взвешивание боксеров Уайлдера и Фьюри
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Религия
Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу
22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую раскритиковали за преображение
Наука
Западная диета нарушает функции мозга
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Royal Society Open Science, так называемая «западная диета» неминуемо ведёт к нарушениям работы мозга, таким как память, мышление, в связи с неправильной работой гиппокама.
Хоккей
Пять голов Буре в ворота Финляндии. Исторический полуфинал России на Олимпиаде в Нагано-98
Россияне в полуфинале обыграли Финляндию со счетом 7:4. Буре забросил пять шайб.