По последним данным на 00:00 20 февраля, в Китае от коронавируса умерли уже 2118 человек. Еще восемь человек погибли от нового вируса за пределами этой страны. Общее количество выявленных инфицированных коронавирусом пациентов превысило 75 тысяч.

Количество умерших от коронавируса людей превысило две тысячи

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