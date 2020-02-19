Общество

Байкал24Байкал24Количество умерших от коронавируса людей превысило две тысячи

По последним данным на 00:00 20 февраля, в Китае от коронавируса умерли уже 2118 человек. Еще восемь человек погибли от нового вируса за пределами этой страны. Общее количество выявленных инфицированных коронавирусом пациентов превысило 75 тысяч.
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Число погибших от коронавируса превысило две тысячи

Lenta.ru18 февраля в 19:29

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Новости за ночь: Число умерших от коронавируса в Китае превысило 2 тысячи

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Число жертв коронавируса превысило две тысячи человек

Экспресс газета18 февраля в 22:10

Число умерших от коронавируса превысило две тысячи

Суть событий19 февраля в 02:57

В Китае число умерших от коронавируса превысило две тысячи

Kazanfirst.ru19 февраля в 02:21

Количество умерших от коронавируса людей превысило две тысячи

Байкал2419 февраля в 23:16
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