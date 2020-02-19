Общество
Байкал24Количество умерших от коронавируса людей превысило две тысячи
По последним данным на 00:00 20 февраля, в Китае от коронавируса умерли уже 2118 человек. Еще восемь человек погибли от нового вируса за пределами этой страны. Общее количество выявленных инфицированных коронавирусом пациентов превысило 75 тысяч.
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Число умерших от заражения коронавирусом превысило две тысячи человек
Вечерняя Москва18 февраля в 19:31
Новости за ночь: Число умерших от коронавируса в Китае превысило 2 тысячи
Национальная служба новостей18 февраля в 23:37
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