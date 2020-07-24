Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Еще около недели жители Курска смогут увидеть в ночном небе, под ковшом Большой Медведицы, самую яркую за последние 7 лет комету - NeoWise.О том, как правильно наблюдать за астрономическими явлениями, сегодня в 11.30 в программе "Актуальное интервью" на "Радио России-Курск" 107.1 ФМ расскажет заведующая Курским областным планетарием Ирина Дрыжакова.