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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Количество умерших от коронавируса в России превысило 13 тысяч

За последние сутки в России умерли 154 человека с коронавирусом. Накануне скончались 147 пациентов. Общее число погибших достигло 13 046.В источнике
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Snob.ru

Число заразившихся новым коронавирусом в России превысило 800 тысяч человек

Snob.ru05:56
Телеканал RTVI

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 800 тысяч

Телеканал RTVI03:46
Новая газета

Число случаев COVID-19 в России превысило 800 тысяч. Скончались свыше 13 тысяч пациентов

Новая газета04:26
ФедералПресс

Более 800 тысяч россиян заразились коронавирусом

ФедералПресс03:47
Аргументы и Факты

Количество случаев COVID-19 в России превысило 800 тысяч

Аргументы и Факты05:06
Дождь

Число заразившихся COVID-19 в России превысило 800 тысяч человек

Дождь03:46
Коммерсантъ

Количество умерших от коронавируса в России превысило 13 тысяч

Коммерсантъ03:52
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
RT на русскомвчера в 14:04
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В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
РИА Новости06:07
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru02:25
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Курянам расскажут о самой яркой комете за последние 7 лет

Еще около недели жители Курска смогут увидеть в ночном небе, под ковшом Большой Медведицы, самую яркую за последние 7 лет комету - NeoWise.О том, как правильно наблюдать за астрономическими явлениями, сегодня в 11.30 в программе "Актуальное интервью" на "Радио России-Курск" 107.1 ФМ расскажет заведующая Курским областным планетарием Ирина Дрыжакова.
ГТРК Курск21 июля в 04:19
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