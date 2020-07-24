Общество
КоммерсантъКоличество умерших от коронавируса в России превысило 13 тысяч
За последние сутки в России умерли 154 человека с коронавирусом. Накануне скончались 147 пациентов. Общее число погибших достигло 13 046.
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154 зараженных COVID-19 умерли в России за сутки. Всего насчитывается 13 046 смертей на 24 июля
Курьер. Среда. Бердск04:53
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Наука
BASF и IntelliSense.io ускорят цифровизацию горнодобывающей промышленности
Решения на основе искусственного интеллекта размещены на гибридной облачной архитектуре, которая позволяет осваивать ресурсы как на площадке, так и в облаке, чтобы помочь партнерам в горнодобывающей промышленности ускорить переход к цифровым технологиям.
CNews 03:06
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Политика
В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости 04:57
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ.
РИА Новости вчера в 21:36
Авто
Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X
Компания Volkswagen запатентовала новый Tiguan X. Накануне на сайте патентного ведомства Китая появились первые снимки купе-кроссовера без камуфляжа.
Новые автомобили 22 июля в 13:44
Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
РБК 04:28
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском вчера в 14:04
Финансы
Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля
Курс евро в первые 30 минут торгов Московской биржи превысил 83 рубля впервые с 4 мая.
Вести.Ru 03:56
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 22 июля в 13:00
Армия и оружие
Силы ЛНР уничтожили огневую позицию ВСУ в Донбассе
Силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уничтожили позицию украинских военных, с которой велся обстрел села Знаменка.
Известия 22 июля в 18:04
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования.
ТАСС 05:17
Армия и оружие
Эксперт заявил о причастности «Кольчуги» к крушению MH17
Малайзийский Boeing-777 (рейс MH17), в 2014 году потерпевший крушение в Донбассе, был сбит при помощи станций «Кольчуга».
ФАН 02:45
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Технологии
WhatsApp добавит функцию привязанных устройств
Функция Linked Devices позволит использовать один аккаунт мессенджера одновременно на четырех разных устройствах.
Инфо24 05:13
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
Общество
Беглов обсудил с Роспотребнадзором снятие ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 24 июля 2020, 12:12 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов лично согласовывал с Роспотребнадзором очередное снятие ограничений в Петербурге, которое должно повлечь открытие ресторанов и торговых центров.
REGNUM 05:12
Кино
Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов
Американская киностудия The Walt Disney Company перенесла на неопределенный срок премьеру фильма «Мулан» и отложила выход продолжения «Аватар», «Звездные войны».
ToDay News Ufa 03:51
Происшествия
Под Киевом неизвестные расстреляли бизнесмена
Киев, 24 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Киевской области неизвестные расстреляли машину, в которой ехал бизнесмен Игорь П. и его семилетний сын.
REGNUM 04:07
Кино
Составлен рейтинг лучших хоррор-фильмов первой половины 2020 года
Список лучших фильмов ужасов за первое полугодие текущего года составило издание Сollider.
Live24 21 июля в 14:42
Общество
Власти Кузбасса снимут часть ограничений, введённых из-за коронавируса
С 27 июля в Кемеровской области снимут часть ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова 04:06
Общество
В России назвали сроки массовой вакцинации населения от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать лишь в начале следующего года.
Lenta.ru 04:25
Происшествия
Соседи раскрыли детали убийства москвички накануне свадьбы
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, пара готовилась к свадьбе в августе.
РИА Новости вчера в 21:08