За последние сутки в России умерли 154 человека с коронавирусом. Накануне скончались 147 пациентов. Общее число погибших достигло 13 046.

Количество умерших от коронавируса в России превысило 13 тысяч

Наука BASF и IntelliSense.io ускорят цифровизацию горнодобывающей промышленности Решения на основе искусственного интеллекта размещены на гибридной облачной архитектуре, которая позволяет осваивать ресурсы как на площадке, так и в облаке, чтобы помочь партнерам в горнодобывающей промышленности ускорить переход к цифровым технологиям.

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Политика В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.

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Политика ЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования. 265

Армия и оружие Эксперт заявил о причастности «Кольчуги» к крушению MH17 Малайзийский Boeing-777 (рейс MH17), в 2014 году потерпевший крушение в Донбассе, был сбит при помощи станций «Кольчуга».

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Кино Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов Американская киностудия The Walt Disney Company перенесла на неопределенный срок премьеру фильма «Мулан» и отложила выход продолжения «Аватар», «Звездные войны». 9

Происшествия Под Киевом неизвестные расстреляли бизнесмена Киев, 24 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Киевской области неизвестные расстреляли машину, в которой ехал бизнесмен Игорь П. и его семилетний сын.