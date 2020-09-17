Коронавирус
РБККоличество умерших от коронавируса в России превысило 19 тыс. человек
В России за прошедшие сутки умерли 144 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Общее количество жертв эпидемии в стране достигло 19 061 человека.
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Общество
Греция уточнила правила въезда в страну для россиян
Греция направила РФ документ, в котором подробно описала правила въезда в страну для российских туристов.
Профиль 06:11
Политика
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): ядовитое предложение (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Союзники получили из Москвы ноту, в которой Сталин предлагал объединить зоны оккупации Германии в единое государство в границах, установленных Потсдамской конференцией 1945 года.
ИноСМИ 05:45
Политика
Суд ЕС отклонил апелляцию «Роснефти», признав обоснованность санкций
Европейский суд отклонил апелляцию компании "Роснефть" на экономические санкции Евросоюза, введенные в 2014 году, пишет Deutsche Welle со ссылкой на решение суда.
Интерфакс 06:24
Хоккей
КХЛ выплатит клубам 466,5 миллионов рублей от реализации медиаправ
Совет директоров КХЛ утвердил распределение между клубами лиги прибыли в размере 466,5 миллиона рублей, полученной от реализации телевизионных прав в сезоне-2019/20, сообщает пресс-служба лиги.
РИА Новости 06:02
Общество
Мосгорсуд признал арест блогера по делу о доступе к гостайне законным
Мосгорсуд признал законным арест блогера Андрея Пыжа, обвиняемого в незаконном доступе к гостайне, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:00
Авто
Новый кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta выйдет 23 сентября
По информации индийских журналистов, стоимость нового Toyota Urban Cruiser окажется как минимум на 10% дешевле, чем цена Hyundai Creta.
Daily-Motor.Ru 02:28
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России
Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России.
Ведомости 02:49
Общество
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru 03:57
Политика
В Кремле заявили об отсутствии оснований для новой самоизоляции
Оснований для каких-либо слухов о новых ограничениях по коронавирусной инфекции нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:58
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросшую дочь от Энрике Иглесиаса
Свою младшую наследницу Курникова показала в инстаграм, разместив трогательный снимок девочки.
Paparazzi.ru 04:18
Игры
Sony назвала цены на PlayStation 5 в России
РИА Новости 03:49
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Шульженко обнародовала видео в ванной с Тарзаном
Сама Шульженко сообщала, что на нее оказывают серьезное давление из-за обвинений Наташи Королевой в краже драгоценностей.
РИА Новости 04:45
Происшествия
СК сообщил о нескольких найденных в камере Тесака записках
В камере СИЗО №3 ГУ ФСИН России по Челябинской области, где было найдено тело 36-летнего Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, правоохранители обнаружили три предсмертные записки.
Газета.Ru 06:21
Общество
В Самарской области за сутки умерли 14 человек от коронавируса
Число случаев коронавируса тоже выросло. 17 сентября диагноз подтвердился у 125 человек в Самарской области.
63.ru 04:16
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отрицает использование услуг суррогатной матери
Вчера юморист Евгений Петросян отмечал 75-летие и впервые показал фото своего полугодовалого сына Вагана, существование которого он и его 31-летняя жена отрицали до последнего.
Sunmag.me 04:12
Кино
Сериал «Мандалорец» получил пять премий Эмми за технические достижения
Основная церемония вручений премий Эмми, где будут названы лучше телесериалы и актеры пройдет 20 сентября.
Эхо Москвы 06:06
Общество
В РПЦ ждут извинений от помывших обувь в храме чеченцев
Anews вчера в 06:16
Хоккей
«Вашингтон» предложит Овечкину рекордный контракт
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" планирует предложить форварду Александру Овечкину рекордный контракт, сообщает RMNB.
Газета.Ru 03:35
Происшествия
Российский депутат дал взятку следователю за закрытие дела и сдал его
В Москве задержали старшего следователя Перовского межрайонного следственного отдела, его помощника и водителя по подозрению в получении взятки от депутата Сергея Никонова, находящегося под следствием.
Lenta.ru 06:04
Культура
Девочка из Карелии примет участие в престижном вокальном конкурсе
Ранее Лиза уже принимала участие в суперсезоне «Ты супер!». Её главная мечта — петь на большой сцене.
Карелинформ 00:31
Политика
В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о перспективах саммита «нормандской четвёрки», для начала должны быть реализованы достигнутые в Париже договорённости.
RT на русском вчера в 10:59
Общество
Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского
Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
РИА Новости 03:37
Происшествия
СК назвал поджог причиной пожара в частной клинике в Красноярске
RT на русском 04:40