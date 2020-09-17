В России за прошедшие сутки умерли 144 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Общее количество жертв эпидемии в стране достигло 19 061 человека.

Количество умерших от коронавируса в России превысило 19 тыс. человек

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