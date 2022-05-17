ВедомостиКоличество выданных ипотечных кредитов в апреле снизилось на 75%Российские банки в апреле одобрили 37 200 заявок на ипотеку на 130,5 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».ВедомостиСпад в ипотеке подтвердили в Национальном бюро кредитных историй.РБКВ начале кризиса некоторые заемщики могли активнее брать ипотеку в ожидании роста цен на жилье, считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.РБК«Ипотечный кредит оформляется на длительный срок, и заемщики стараются минимизировать свои расходы на обслуживание и отказываются от ипотечного кредита в условиях возросших ставок», — отмечает Лагуткин.РБКЧитать далееСвернутьAMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и КонсалтингаAMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и КонсалтингаРБКИзвестно.руРосбалтGazeta.SPbНовые ИзвестияBanknn.ruНовый ДеньSIA.ruГазета.RuУралинформбюроTatCenterКавказ ПостFrank MediaПрофиль66.ruВятка-На-СетиAnewsПодробнее о событииВ апреле 2022 года выдача ипотеки в России снизилась на 75 процентовLenta.ru03:45«Эквифакс»: российские банки в апреле сократили выдачу ипотеки населению на 75%РБК01:00Самое цитируемоеВ апреле выдача ипотеки в России снизилась в четыре разаГоворит Москва03:40РБК: в России выдача ипотеки за апрель сократилась в четыре разаГазета.Ru01:48Число выданных ипотечных кредитов в апреле снизилось на 75%Московский Комсомолец02:29Количество выданных ипотечных кредитов в апреле снизилось на 75%Ведомости01:54Выдача ипотеки в России в апреле показала «исторически максимальное падение»Forbes03:00Показать ещёОценить176Поделиться