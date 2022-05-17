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Количество выданных ипотечных кредитов в апреле снизилось на 75%

Российские банки в апреле одобрили 37 200 заявок на ипотеку на 130,5 млрд руб., сообщил
 РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Ведомости
Спад в ипотеке подтвердили в Национальном бюро кредитных историй.
РБК
В начале кризиса некоторые заемщики могли активнее брать ипотеку в ожидании роста цен на жилье, считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.
РБК
«Ипотечный кредит оформляется на длительный срок, и заемщики стараются минимизировать свои расходы на обслуживание и отказываются от ипотечного кредита в условиях возросших ставок», — отмечает Лагуткин.
РБК

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