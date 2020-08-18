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Газета.Ru
Газета.Ru

Количество выданных потребительских кредитов снизилось на 30%

По итогам прошлого месяца банки выдали 1,19 млн потребительских кредитов, что на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй НБКИ.В источнике
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Кредиты рекордно подешевели

По предварительным данным ОКБ, работающего более чем со 600 финансовыми организациями, за первый месяц второго полугодия банки выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов "наличными") на общую сумму 409 млрд руб. В сравнении с предыдущим месяцем количество займов выросло на 11%, их объем подрос на 10%.
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