Количество выданных потребительских кредитов снизилось на 30%

По итогам прошлого месяца банки выдали 1,19 млн потребительских кредитов, что на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй НБКИ.