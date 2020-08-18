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Газета.Ru
Газета.Ru

Количество выданных потребительских кредитов снизилось на 30%

По итогам прошлого месяца банки выдали 1,19 млн потребительских кредитов, что на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй НБКИ.В источнике
С чего всё началось
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Кредиты рекордно подешевели

По предварительным данным ОКБ, работающего более чем со 600 финансовыми организациями, за первый месяц второго полугодия банки выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов "наличными") на общую сумму 409 млрд руб. В сравнении с предыдущим месяцем количество займов выросло на 11%, их объем подрос на 10%.
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Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы

Жительница крымского города Красноперекопска нанесла своей дочери ножевое ранение в область живота накануне свадьбы, так как была против ее переезда в другой населенный пункт, сообщает региональное СУ СК России.
РИА Новости09:34
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Речь идет о повторном использовании при ремонте машин старых рулевых реек, глушителей, компонентов тормозной системы, подушек безопасности (если они вмонтированы в рулевое колесо), ремней безопасности в сборе, иммобилайзеров, каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров, а также газобаллонного оборудования для перевода автомобиля на работу на пропане или метане.
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Экс-фигуранта «дела 27 июля» оштрафовали почти на полмиллиона рублей

Пресненский суд Москвы назначил бывшему фигуранту "дела 27 июля" Владиславу Барабанову два штрафа общей суммой в размере 450 тыс. рублей за повторное нарушение порядка проведения пикетирования, сообщил "Интерфаксу" адвокат Василий Кушнир во вторник.
Интерфакс14:26