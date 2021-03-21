В России с 2013 года число взрывов бытовых газовых баллонов выросло в шесть раз. Это следует из документов Торгово-промышленной палаты (ТПП), с которыми ознакомились «Известия». Баллоны взрываются в четыре раза чаще, чем бытовой газ в квартирах.

С чего всё началось Под давлением: число взрывов газовых баллонов в РФ выросло в шесть раз В России с 2013 года число взрывов бытовых газовых баллонов выросло в шесть раз. Это следует из документов Торгово-промышленной палаты (ТПП), с которыми ознакомились «Известия». Баллоны взрываются в четыре раза чаще, чем бытовой газ в квартирах. Известия 17:01