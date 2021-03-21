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Известия

Количество взрывов газовых баллонов в России выросло в шесть раз

В России с 2013 года число взрывов бытовых газовых баллонов выросло в шесть раз. Это следует из документов Торгово-промышленной палаты (ТПП), с которыми ознакомились «Известия». Баллоны взрываются в четыре раза чаще, чем бытовой газ в квартирах.В источнике
Известия
РИА ОмскИнформ
ИА Красная Весна
ПРАЙМ
БК55
РИА Томск
С чего всё началось

Под давлением: число взрывов газовых баллонов в РФ выросло в шесть раз

В России с 2013 года число взрывов бытовых газовых баллонов выросло в шесть раз. Это следует из документов Торгово-промышленной палаты (ТПП), с которыми ознакомились «Известия». Баллоны взрываются в четыре раза чаще, чем бытовой газ в квартирах.
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