Здоровье
Интерфакс - РоссияКоличество заболевших COVID-19 в регионах Центральной России превысило 20 тысяч, каждый пятый выздоровел
По данным оперативного штаба Ярославской области, в регионе количество зараженных коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 83 человека. Всего с начала периода наблюдения в области выявлено 1275 заболевших, из них в Ярославле - 685 человек. Общее количество выздоровевших - 198.
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