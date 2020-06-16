По данным на 18 июня 2020 года, в Республике Алтай выздоровели пять пациентов из Кош-Агачского района. Всего выздоровевших в регионе – 150 человек. Общее количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Республике Алтай – 336.

Политика Помпео назвал Болтона предателем Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой. 16

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 810

Происшествия Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову Читинский гарнизонный военный суд продлил арест обвиняемому в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову.

Общество Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса "Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра. 63

Политика В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет. 60

Здоровье Глава Якутии наградил медицинских работников В преддверии Дня медицинского работника Глава Якутии Айсен Николаев в торжественной обстановке наградил государственными наградами медицинских работников республики, которые сегодня находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Общество Власти Москвы отказали в проведении митинга КПРФ и «Левого фронта» Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» и партии КПРФ в согласовании заявки на проведение совместного митинга в центре столицы против принятия поправок в Конституцию, запланированного на 27 июня. 63

Авто IIHS призывает изменить дизайн внедорожников Пикапы и внедорожники, как правило, больше и тяжелее легковых автомобилей, стоят выше с более тупыми передними частями, а их количество постоянно растет по всему миру.

Политика Трамп пообещал подумать о рассекречивании документов об НЛО Президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена. 6