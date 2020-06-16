Коронавирус
Катунь 24Количество заболевших коронавирусом увеличилось в Республике Алтай
По данным на 18 июня 2020 года, в Республике Алтай выздоровели пять пациентов из Кош-Агачского района. Всего выздоровевших в регионе – 150 человек. Общее количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Республике Алтай – 336.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
С начала эпидемии на Алтае 150 человек вылечились от коронавируса
Новости Горного Алтая17 июня в 22:34
18 июня в Республике Алтай выявлено 60 новых случаев коронавирусной инфекции
Звезда Алтаявчера в 21:59
300 случаев инфицирования COVID-19 подтверждено в Республике Алтай
Московский Комсомолец15 июня в 23:57
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 01:50, Ашберн
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости 17 июня в 20:57
Происшествия
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Читинский гарнизонный военный суд продлил арест обвиняемому в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову.
Газета.Ru 01:42
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита газа
Иван Руднев / РИА "Новости" Глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон в интервью ресурсу OilPoint заявил, что компания "Газпром" начала разбирать трубы для транзита газа.
РЕН ТВ 16 июня в 11:55
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
Общество
Власти США не выявили массовых заражений COVID-19 после акций протеста
Медицинские власти крупнейших американских городов не зафиксировали всплеска заражений коронавируса после массовых акций протеста, охвативших различные штаты.
РБК вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
Наука
Раскрыт механизм заражения коронавирусом через унитаз
НТВ 17 июня в 13:52
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Шоу-бизнес
Киркоров ответил на угрозы десантников после ролика о гее из ВДВ
URA.Ru 17 июня в 14:18
Кино
В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.
NewInform вчера в 10:52
Политика
Путин напомнил, как поляки хотели решать еврейский вопрос с Гитлером
Как пример, он цитирует польского посла в Германии Липски.
ИА Красная Весна вчера в 15:23
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
Политика
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета вчера в 10:12
Здоровье
Глава Якутии наградил медицинских работников
В преддверии Дня медицинского работника Глава Якутии Айсен Николаев в торжественной обстановке наградил государственными наградами медицинских работников республики, которые сегодня находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Якутия Daily 01:24
Общество
Власти Москвы отказали в проведении митинга КПРФ и «Левого фронта»
Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» и партии КПРФ в согласовании заявки на проведение совместного митинга в центре столицы против принятия поправок в Конституцию, запланированного на 27 июня.
РБК вчера в 09:37
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия 17 июня в 16:16
Армия и оружие
США заявили о перехвате российских бомбардировщиков над Аляской
Командование противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD) на своей странице в Twitter сообщило о перехвате российских бомбардировщиков Ту-95 в небе над Аляской.
Газета.Ru вчера в 14:47
Общество
В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
В польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века, уничтоженного во время Второй мировой войны, нашли сундук с кладом, состоящим из серебряных предметов.
РИА Новости 00:09
Авто
IIHS призывает изменить дизайн внедорожников
Пикапы и внедорожники, как правило, больше и тяжелее легковых автомобилей, стоят выше с более тупыми передними частями, а их количество постоянно растет по всему миру.
32CARS.ru 17 июня в 04:16
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 июня
Всего в стране от COVID-19 умерли 7660 человек (182 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 313,9 тыс. человек.
РБК 01:40
Происшествия
СК возбудил дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Республики Ингушетия.
Lenta.ru 00:05
Политика
Трамп пообещал подумать о рассекречивании документов об НЛО
Президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена.
РИА Новости 00:57
Армия и оружие
Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны
«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
REGNUM вчера в 17:40