Число заразившихся новым коронавирусом в РФ за последние сутки выросло на 14 человек и достигло 59, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В канун нового года власти Китая официально заявили о вспышке нового коронавируса в городе Ухань провинции Хубэй.

Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 59 человек

Общество Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

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