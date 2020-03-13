Общество
Политика СегодняКоличество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 59 человек
Число заразившихся новым коронавирусом в РФ за последние сутки выросло на 14 человек и достигло 59, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В канун нового года власти Китая официально заявили о вспышке нового коронавируса в городе Ухань провинции Хубэй.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:12, Ашберн
Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика
Музыка
Little Big анонсировала песню для «Евровидения»
Питерская рейв-группа Little Big, которая будет представлять РФ на «Евровидении-2020», анонсировала песню для конкурса.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек
От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Культура
Питер Джексон покажет миру документальный фильм о The Beatles
Режиссер Питер Джексон представит новый документальный фильм о британской группе The Beatles, в который войдут несколько архивных материалов группы.
Хоккей
КХЛ прокомментировала ситуацию с коронавирусом
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разместила заявление по поводу пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации .
Политика
Минздрав Украины: от коронавируса «умрут все пенсионеры»
Министр здравоохранения Украины Илья Емец рассказал об опасности коронавируса.
Технологии
WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений
Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит пользователям включить автоматическое удаление сообщений.
Общество
Назван единственный континент, где нет коронавируса
Единственным континентом, на котором еще не зафиксировано случаев заражения коронавирусом является Антарктида.
Политика
Кравчук отчитал Геращенко, та попыталась свалить все на Путина
Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал главу фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которая высказала возмущение в связи с идеей прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Общество
Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса
Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.
Футбол
Арбитра Федотова призвали молчать после его слов о судействе
Напомним, что после матча «Сочи» - «Оренбург» (5:1) Федотов заявил, что судейство в этой встрече напоминало «цирк».
Футбол
«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 7:1
В матче 22-го тура Премьер-лиги "сине-бело-голубые" не оставили никаких шансов "Уралу" - 7:1.
Шоу-бизнес
Жена Семака вместе с детьми ушла на карантин
Политика
Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус
Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру
Общество
Глава CD Projekt RED выставил на аукцион меч Геральта
Адам Бадовский, руководитель студии CD Projekt RED, продаёт с аукциона меч, «принадлежавший» Геральту из Ривии, герою серии «Ведьмак».
Экономика
Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%
Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
Происшествия
В Шереметьево поступили сообщения о «минировании» сразу трех рейсов
На e-mail Шереметьево пришли сообщения о «минировании» сразу трех самолетов, сообщил представитель экстренных служб региона.
Происшествия
Правозащитника Льва Пономарева избили в Таганском ОВД
Сюда 78-летнего правозащитника доставили после задержания на одиночном пикете в поддержку политзаключенных у здания ФСБ на Лубянке.
Общество
Российские тест-системы на коронавирус дают результат за 2-4 часа
Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования (так называемой полимеразной цепной реакции).
Хоккей
Борис Майоров: «Заканчивать чемпионат при пустых трибунах не стоит»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров проанализировал ситуацию с розыгрышем Кубка Гагарина, который оказался под угрозой из-за вспышки коронавируса Covid-19.
Спорт
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Здоровье
В Белоруссии коронавирус выявили у пяти студентов
По итогам предварительного теста у пятерых студентов Белорусского госуниверситета (БГУ) выявлен положительный результат на наличие коронавируса, сообщает Минздрав Белоруссии.
Экономика
Назван очаг возможного финансового кризиса
Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Культура
Disney Plus выпустит «Холодное сердце 2» раньше запланированной даты
Полнометражная анимационная картина для семейного просмотра выйдет на платформе 15 марта Walt Disney Company сделает доступным фильм "Холодное сердце 2" на три месяца раньше обещанной даты, сообщила пресс-служба.