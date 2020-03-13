Общество

Политика СегодняПолитика СегодняКоличество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 59 человек

Число заразившихся новым коронавирусом в РФ за последние сутки выросло на 14 человек и достигло 59, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В канун нового года власти Китая официально заявили о вспышке нового коронавируса в городе Ухань провинции Хубэй.
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В Финляндии за сутки на треть выросло количество заболевших коронавирусом

Neva.Today07:32

В России выросло количество заболевших коронавирусом

Новый День12:47

Число заболевших коронавирусом в РФ достигло 59 человек

Слово и Дело11:07

Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 59 человек

Политика Сегодня11:08

Число заболевших коронавирусом в РФ выросло до 59 человек — оперштаб

NewInform11:04
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:12, Ашберн
Происшествия

В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика

Российская газета 14:12
Музыка

Little Big анонсировала песню для «Евровидения»

Питерская рейв-группа Little Big, которая будет представлять РФ на «Евровидении-2020», анонсировала песню для конкурса.
Bimru.ru вчера в 01:44
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек

От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Газета.Ru 13:27
Общество

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 07:18
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:16
Происшествия

Во Владимирской области автомобиль столкнулся с поездом на переезде

REGNUM 00:55
Культура

Питер Джексон покажет миру документальный фильм о The Beatles

Режиссер Питер Джексон представит новый документальный фильм о британской группе The Beatles, в который войдут несколько архивных материалов группы.
Народные новости 11:14
Хоккей

КХЛ прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разместила заявление по поводу пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации .
Газета.Ru 14:25
Политика

Минздрав Украины: от коронавируса «умрут все пенсионеры»

Министр здравоохранения Украины Илья Емец рассказал об опасности коронавируса.
News.ru 07:32
Технологии

WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений

Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит пользователям включить автоматическое удаление сообщений.
iReactor 14:50
Общество

Назван единственный континент, где нет коронавируса

Единственным континентом, на котором еще не зафиксировано случаев заражения коронавирусом является Антарктида.
Газета.Ru 14:55
Политика

Кравчук отчитал Геращенко, та попыталась свалить все на Путина

Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал главу фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которая высказала возмущение в связи с идеей прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.
Вести.Ru 14:17
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Названы тяжелые последствия коронавируса

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Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.
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Футбол

Арбитра Федотова призвали молчать после его слов о судействе

Напомним, что после матча «Сочи» - «Оренбург» (5:1) Федотов заявил, что судейство в этой встрече напоминало «цирк».
NewInform 14:48
Футбол

«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 7:1

В матче 22-го тура Премьер-лиги "сине-бело-голубые" не оставили никаких шансов "Уралу" - 7:1.
Российская газета 11:39
Шоу-бизнес

Жена Семака вместе с детьми ушла на карантин

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Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
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Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК 03:44
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру

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Адам Бадовский, руководитель студии CD Projekt RED, продаёт с аукциона меч, «принадлежавший» Геральту из Ривии, герою серии «Ведьмак».
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Экономика

Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%

Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
Ведомости вчера в 08:03
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В Шереметьево поступили сообщения о «минировании» сразу трех рейсов

На e-mail Шереметьево пришли сообщения о «минировании» сразу трех самолетов, сообщил представитель экстренных служб региона.
Взгляд.ру 09:23
Происшествия

Правозащитника Льва Пономарева избили в Таганском ОВД

Сюда 78-летнего правозащитника доставили после задержания на одиночном пикете в поддержку политзаключенных у здания ФСБ на Лубянке.
Эхо Москвы 15:04
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Российские тест-системы на коронавирус дают результат за 2-4 часа

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Борис Майоров: «Заканчивать чемпионат при пустых трибунах не стоит»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров проанализировал ситуацию с розыгрышем Кубка Гагарина, который оказался под угрозой из-за вспышки коронавируса Covid-19.
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Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
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В Белоруссии коронавирус выявили у пяти студентов

По итогам предварительного теста у пятерых студентов Белорусского госуниверситета (БГУ) выявлен положительный результат на наличие коронавируса, сообщает Минздрав Белоруссии.
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Экономика

Назван очаг возможного финансового кризиса

Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Газета.Ru вчера в 03:38
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