В мире за весь период пандемии инфекции COVID-19 заразились более пяти миллионов человек. Данные о числе инфицированных ежедневно обновляются. Обо всем стало известно сегодня, 21 мая.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов

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Шоу-бизнес Бывший муж Лолиты попал в больницу Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит». 25

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Политика Крым назвал фарсом намерение Украины получить от России компенсацию Александр Молохов, возглавляющий группу по вопросам международного права при постпредстве Крыма при президенте страны, отметил, что Киев «ничему не научился», и активизация вокруг данного вопроса лишь подтверждает это. 1