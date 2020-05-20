Коронавирус
Gazeta.SPbКоличество заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов
В мире за весь период пандемии инфекции COVID-19 заразились более пяти миллионов человек. Данные о числе инфицированных ежедневно обновляются. Обо всем стало известно сегодня, 21 мая.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек
Нижний Новгород on-line01:59
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:26, Ашберн
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57
Российская газета 01:14
Общество
В тюменском отеле-обсерваторе нашли очаг коронавируса
В тюменском отеле «Лайнер», который временно является обсерватором, нашли очаг коронавируса.
Европейско-Азиатские новости 06:02
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
REGNUM 05:46
Авто
Lada Vesta Sport получила новый цвет кузова
«Заряженный» седан LADA Vesta Sport, примкнувший к линейке Vesta в январе 2019 года, теперь доступен в новом ярко-синем цвете «дайвинг».
Автоновости дня 05:57
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek
Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.
Astera вчера в 15:21
Происшествия
Под Тулой завели дело из-за фото Гитлера на сайте Бессмертного полка
Российская газета 05:38
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Газета.Ru 03:58
Футбол
Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
Советский спорт вчера в 05:28
Общество
СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Московский власти собираются потребовать соблюдения двухнедельной самоизоляции людей, у которых выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
Общество
Давид Якобашвили вернулся в Россию
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
Коммерсантъ 04:06
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
Происшествия
Жителя Анапы, убившего соседей из-за музыки, освободили в зале суда
Жителя Анапы, убившего двух соседей из-за громкой музыки, освободили в зале суда.
Российская газета 05:20
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели милицию в боевую готовность
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции ДНР приведены в боевую готовность.
Коммерсантъ вчера в 12:32
Гаджеты
В продажу поступили российские ультрабюджетные телевизоры Blackton
Компания «Новая Линия» (владелец бренда BQ) предложила российским пользователям ультрабюджетные телевизоры Blackton, которые совмещают современные характеристики и очень доступные цены.
iXBT.com 05:31
Общество
На Кубани с 23 мая снимают режим карантина внутри муниципалитетов
ТАСС/ Власти на Кубани с 23 мая снимают внутри муниципальных образований действующий из-за пандемии коронавируса режим карантина, ограничения сохраняются для лиц пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.
ТАСС 05:50
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 19 мая в 20:17
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone
Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
Общество
Минтруд предложил смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Министерство труда России предложило смягчить условия для досрочного выхода на пенсию в качестве меры по восстановлению экономики страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию национального плана по поддержке доходов населения.
RT на русском 19 мая в 22:31
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
Мишустин заявил об отсутствии оснований для задержек выплат медикам
Оснований для задержек выплат медицинским работникам, контактирующим с больными коронавирусной инфекцией, не осталось.
Известия 06:18
Армия и оружие
США могут разметить ядерное оружие в Польше
Чуть позже посол США в Польше Джорджетта Мосбахер написала в своём Twitter, что США могут передислоцировать своё ядерное оружие из Германии в Польшу.
MOS.news 18 мая в 09:29
Авто
В России начали собирать новый кроссовер Kia XCeed
Представители южнокорейской марки пока не раскрывают прайс-листов, но, по предварительной информации, Kia XCeed будет стоить в пределах 1,5 — 2,0 млн рублей.
32CARS.ru вчера в 05:19
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Политика
Крым назвал фарсом намерение Украины получить от России компенсацию
Александр Молохов, возглавляющий группу по вопросам международного права при постпредстве Крыма при президенте страны, отметил, что Киев «ничему не научился», и активизация вокруг данного вопроса лишь подтверждает это.
ГЛАС.RU 03:33
Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41