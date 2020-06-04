За сутки со 2 по 3 июня в городе зарегистрировали 4 новых пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения - 72. Однако не сообщается, сколько горожан уже выписаны с выздоровлением.

Количество заражений коронавирусом в Кирово-Чепецке выросло до 72

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