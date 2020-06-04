Коронавирус
PRO Город Кирово-ЧепецкКоличество заражений коронавирусом в Кирово-Чепецке выросло до 72
За сутки со 2 по 3 июня в городе зарегистрировали 4 новых пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения - 72. Однако не сообщается, сколько горожан уже выписаны с выздоровлением.
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Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Происшествия
В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу
По данным «Интерфакса», вертолет совершил аварийную посадку на трассу. По словам источников, речь идет о вертолете Ми-38.
РБК 04:53
Общество
МЧС нашло способ ликвидировать последствия утечки топлива в Норильске
МЧС определилось, как ликвидировать загрязнение в Норильске, образовавшееся из-за утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3.
РБК 03:17
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о полном контроле над Триполи
Ливийское правительство национального согласия (ПНС) заявило, что получило полный контроль над столицей страны Триполи, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 05:23
Происшествия
В Пермском крае прорвало нефтепровод
В Оханском районе Пермского края произошла авария на магистральном нефтепроводе Холмогоры—Клин, утечка нефти составила 10 куб. м. Как сообщает региональное управление МЧС, на месте аварии работают 34 человека, несколько единиц техники.
Коммерсантъ 04:41
Политика
Путин поддержал намерение главы ХМАО переизбираться на новый срок
Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) Натальи Комаровой баллотироваться на новый срок полномочий главы региона.
РЕН ТВ вчера в 11:14
Наука
Внутри нейтронных звезд обнаружили кварковое вещество
Внутри нейтронных звезд обнаружили кварковое вещество.
Evo-rus.com 03:12
Общество
Мишустин анонсировал квоты на обязательные закупки российских товаров
Москва, 4 июня 2020, 13:05 — REGNUM В России планируется ввести квоты на госзакупки товаров отечественных производителей.
REGNUM 06:05
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 02 июня в 11:20
Происшествия
Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии
Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
Политика
В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов
МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24
Автоспорт
Тото Вольф: Не исключаю приглашения Феттеля в Mercedes
Руководитель команды Mercedes Тото Вольф на встрече с журналистами в среду прокомментировал возможность подписания контракта с Себастьяном Феттелем.
Autosport.com.ru 02:25
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Космос
В Магеланновых облаках «проснулся» сверхяркий пульсар
Объект находится в так называемом « Магеллановом мосту», области из газа и звезд, соединяющей большое и малое Магеллановы облака.
Популярная механика 05:13
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Общество
ВОЗ предупредила о второй «разрушительной» волне коронавируса
Как сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, все большее число стран снимают ограничения, и есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19.
Повестка дня 01:56
Наука
Молекулы соли могут заменить транзисторы в новейших жестких дисках
В научном журнале Angewandte Chemie была опубликована свежая статья, в которой говорится о новом исследовании.
Ferra вчера в 12:37
Политика
Путин обратится к россиянам после голосования по Конституции
Президент Владимир Путин может выступить с очередным обращением к россиянам после голосования по поправкам к Конституцию, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента.
KM.ru 05:50
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Известия вчера в 19:00
Авто
В JAC рассказали о новом электрокаре JAC iEV7S для России
Китайский автопроизводитель раскрыл комплектацию компактного электромобиля JAC iEV7S для рынка нашей страны.
Тарантас Ньюс 05:39
Общество
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 03:11
Общество
Акции «Норникеля» падали на 6% на фоне аварии в Норильске
Акции "Норильского никеля" падали на 6% на фоне ситуации в Норильске после аварии на ТЭЦ-3, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 04:22
Здоровье
Наибольшее число случаев коронавируса подтверждено в Ростове и Шахтах
В Ростовской области подтверждено более 100 новых случаев заболевания коронавирусом. Власти рассказали, где они зарегистрированы.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:03
Гаджеты
В базе 3DMark замечен 8-ядерный Intel Rocket Lake-S с частотой 4,3 ГГц
Появление одного из процессоров Rocket Lake-S в базе 3DMark может свидетельствовать о том, что подготовка к их выходу идёт полным ходом.
3DNews 02:51
Общество
В России появятся автомобильные номера с новыми кодами регионов
В России снимаются ограничения на комбинации цифр кодов регионов -- ранее они могли начинаться только с 1 или 7, а теперь с любой цифры от 1 до 9. Соответствующий приказ МВД уже подписан, передает ТАСС.
Motor 02 июня в 03:29
Здоровье
Новая беда. Украинский «Ухань» атаковала еще одна опасная болезнь
В Черновицкой области, являющейся лидером на Украине по числу заболеваний COVID-19, резко возросло число детей, которые болеют коклюшем, вероятно, из-за неудовлетворительной вакцинации.
Украина.ру 03:35