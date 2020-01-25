Здоровье
Политическая ЭкспертизаКоличество зараженных китайским коронавирусом исчисляется тысячами
Эпидемия нового коронавируса продолжает набирать обороты в Китае. Как сообщает РИА Новости, количество зараженных и подозреваемых в заражении уже достигло нескольких тысяч.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Количество зараженных китайским коронавирусом исчисляется тысячами
Политическая Экспертиза24 января в 20:49
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Происшествия
В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Происшествия
Убившая своих детей женщина умерла в больнице
Подозреваемая в убийстве своих детей в Пермском крае многодетная мать скончалась в больнице.
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
Происшествия
Полиция в Югре проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома
Полиция в Нижневартовске (ХМАО) проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома, который зафиксировали камеры наблюдения, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авто
Названы правила прогрева современных двигателей автомобилей
Эксперты назвали правила прогрева современных двигателей, данный процесс зависит от температуры окружающей среды и нагрузки на мотор.
Общество
Антимитинговые плакаты появились в метро Петербурга
В вагонах поездов питерской подземки появились плакаты, которые рассказывают об ответственности за проведение митингов.
Общество
Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Здоровье
Медики назвали целебные свойства медовой тыквы
Футбол
Сульшер: не боюсь за свое место в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о своем увольнении, передает Daily Mail.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Финансы
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Интернет
Как настроить пин-код в WhatsApp для защиты от хакеров
Речь идет о шестизначном коде, который отправляется на мобильный телефон в качестве подтверждения любой серьезной операции с аккаунтом WhatsApp.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Происшествия
В Чечне задержали 25 человек из-за фотоколлажа с Кадыровым
В нескольких населенных пунктах Чечни задержали как минимум 25 человек, среди которых есть и несовершеннолетние, из-за распространения фотоколлажа, в котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Общество
Режиссер Коляда ответил Познеру на слова об уродстве российских городов
Уральский драматург и режиссер Николай Коляда ответил журналисту Владимиру Познеру, заявившему, что в России, особенно в промышленных городах Урала, «много уродливого» и он не понимает, как в них живут люди.
Политика
Захарова назвала мифологизмом «Украину-Русь»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения заместителя главы украинского МИД Василия Бондара в краже Россией истории "Украины-Руси".
Армия и оружие
На параде в Нью-Дели Индия впервые показала противоспутниковое оружие
26 января в честь Дня Республики в Нью-Дели состоялся парад, на котором была впервые продемонстрирована индийская противоспутниковая ракета ASAT (Anti Satellite).
Общество
Астролог поделился, что ждет в 2020 году каждый знак
Голливудский астролог рассказал, что ожидает в Китайском новом году, приход которого отмечается 25 января, каждый знак.
Политика
РБК: глава Аналитического центра при правительстве уйдет в отставку
Глава Аналитического центра при российском правительстве Владислав Онищенко покидает должность.
Происшествия
Два украинца пострадали при атаке на молдавский вертолет в Афганистане
Два гражданина Украины пострадали в результате атаки на молдавский вертолет Ми-8 в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщается на сайте Органа гражданской авиации (ОГА) Молдавии.
Шоу-бизнес
У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга
Экономика
Нижегородская область начала экспортировать пиво
Наибольшую долю в объеме экспорта занимает масложировая продукция, которая поставляется в Европу, США, Китай и проч.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Шоу-бизнес
Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье
Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.