Здоровье

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаКоличество зараженных китайским коронавирусом исчисляется тысячами

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Эпидемия нового коронавируса продолжает набирать обороты в Китае. Как сообщает РИА Новости, количество зараженных и подозреваемых в заражении уже достигло нескольких тысяч.
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Количество зараженных китайским коронавирусом исчисляется тысячами

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Что такое коронавирус, и как себя вести при обнаружении симптомов

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