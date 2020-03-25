Коронавирус

VSE42.RUVSE42.RUКоличество зараженных коронавирусом в Якутии возросло до 14

Глава республики Якутия Айсен Николаев сообщил, что в их регионе выявлено еще четыре случая заражения новым типом коронавируса. Айсен Николаев рассказал, что в Якутии число больных коронавирусом возросло с 10 до 14 человек.
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В Якутии зарегистрировано 14 заболевших COVID-19

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Число инфицированных коронавирусом в Якутии выросло до 14

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В Якутии количество больных коронавирусом увеличилось до 14

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Число больных коронавирусом в Якутии увеличилось до 10 человек

Ulus.media24 марта в 23:38
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Общество

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В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

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На ролике знаменитая исполнительница предстала в домашней обстановке и без макияжа.
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«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
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Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
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