Здоровье

Тульская служба новостейТульская служба новостейКоличество зараженных коронавирусом за сутки в Тульской области впервые превысило 100 человек

105 случаев заражения коронавирусом были зарегистрированы в Тульской области за минувшие сутки, 14 мая. Ранее в регионе не фиксировались показатели, превышающие сотню.
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Количество зараженных коронавирусом за сутки в Тульской области впервые превысило 100 человек

Тульская служба новостей08:28

Количество заболевших COVID-19 в регионах Центральной России превысило 22 тысячи, каждый четвертый выздоровел

Интерфакс - Россиявчера в 08:29
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Общество

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Больше всего болеют коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе.
Газета.Ru вчера в 21:17
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13 мая в 13:25
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Авто

Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS

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Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
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Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
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Общество

СК установил IP-адреса, с которых размещались фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка»

СК установил IP-адреса, с которых размещались фото нацистов во время виртуального шествия "Бессмертный полк" - ведомство.
ТАСС 09:59
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Власти Москвы назвали условия для возобновления работы каршеринга

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней.
RT на русском 09:22
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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Армия и оружие

Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах

РИА Новости 07:18
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Опубликован трейлер сериала «Сквозь снег»

Inc-news.ru вчера в 15:39
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Приостановившая карьеру Загитова вошла в состав сборной России

В состав женской одиночной команды вошли олимпийская чемпионка Алина Загитова, приостановившая карьеру в прошлом году, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.
Lenta.ru 08:18
Общество

Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире

Газета.Ru 02:48
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Алиханов доложил Путину об улучшении обстановки по коронавирусу

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в пятницу, 15 мая 2020 года, доложил президенту России Владимиру Путину об улучшении обстановки по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе.
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Путину рассказали о лечении Заворотнюк от рака

Путину рассказали о лечении Заворотнюк от рака Диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" подтвердили во время совещания с президентом.
Экспресс газета вчера в 09:07
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Политика

Помпео прокомментировал поставки нефти из США в Белоруссию

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что на текущей неделе в Белоруссию будет отправлена первая партия американской нефти.
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
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Происшествия

Оперного певца Чельдиева включили в список экстремистов. Он призывал жителей Владикавказа выступить против режима самоизоляции

В апреле певец призывал жителей Владикавказа выступить против режима самоизоляции и назвал пандемию COVID-19 «грандиозной аферой XXI века».
Полит.ру 08:45
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Уайт рассказал об опустошении Хабиба после госпитализации отца

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Армия и оружие

В Киеве признали Порошенко виновным в инциденте в Керченском проливе

Как напоминает "Пятый канал", инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре позапрошлого года, когда буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" нарушили морские границы и проигнорировали требование российских пограничников остановиться.
Утро.ru 06:02
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Общество

Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Пользователи сервисов размещения объявлений Avito и "Юла" столкнулись с новой схемой мошенничества.
Газета.Ru 07:38
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«Квартирник БГ»: в сети покажут концерт Бориса Гребенщикова в Лондоне

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В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.
РБК вчера в 23:00
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Бывшего гендиректора «Сухого» назначили руководителем РКК «Энергия»

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Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова

Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова Эмин Агаларов объявил о разводе с супругой.
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В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
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Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
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