Здоровье
Тульская служба новостейКоличество зараженных коронавирусом за сутки в Тульской области впервые превысило 100 человек
105 случаев заражения коронавирусом были зарегистрированы в Тульской области за минувшие сутки, 14 мая. Ранее в регионе не фиксировались показатели, превышающие сотню.
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Количество зараженных коронавирусом за сутки в Тульской области впервые превысило 100 человек
Тульская служба новостей08:28
Количество заболевших COVID-19 в регионах Центральной России превысило 22 тысячи, каждый четвертый выздоровел
Интерфакс - Россиявчера в 08:29
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Комментарии
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Больше всего болеют коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе.
Газета.Ru вчера в 21:17
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
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Авто
Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS
CarsWeek.ru вчера в 08:19
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Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Общество
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Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Общество
СК установил IP-адреса, с которых размещались фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка»
СК установил IP-адреса, с которых размещались фото нацистов во время виртуального шествия "Бессмертный полк" - ведомство.
ТАСС 09:59
Транспорт
Власти Москвы назвали условия для возобновления работы каршеринга
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней.
RT на русском 09:22
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Кино
Опубликован трейлер сериала «Сквозь снег»
Inc-news.ru вчера в 15:39
Фигурное катание
Приостановившая карьеру Загитова вошла в состав сборной России
В состав женской одиночной команды вошли олимпийская чемпионка Алина Загитова, приостановившая карьеру в прошлом году, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.
Lenta.ru 08:18
Здоровье
Алиханов доложил Путину об улучшении обстановки по коронавирусу
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в пятницу, 15 мая 2020 года, доложил президенту России Владимиру Путину об улучшении обстановки по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе.
Русский Запад 07:58
Общество
Путину рассказали о лечении Заворотнюк от рака
Путину рассказали о лечении Заворотнюк от рака Диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" подтвердили во время совещания с президентом.
Экспресс газета вчера в 09:07
Политика
Помпео прокомментировал поставки нефти из США в Белоруссию
Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что на текущей неделе в Белоруссию будет отправлена первая партия американской нефти.
RT на русском 08:49
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Происшествия
Оперного певца Чельдиева включили в список экстремистов. Он призывал жителей Владикавказа выступить против режима самоизоляции
В апреле певец призывал жителей Владикавказа выступить против режима самоизоляции и назвал пандемию COVID-19 «грандиозной аферой XXI века».
Полит.ру 08:45
Единоборства
Уайт рассказал об опустошении Хабиба после госпитализации отца
ProstoProSport 09:40
Армия и оружие
В Киеве признали Порошенко виновным в инциденте в Керченском проливе
Как напоминает "Пятый канал", инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре позапрошлого года, когда буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" нарушили морские границы и проигнорировали требование российских пограничников остановиться.
Утро.ru 06:02
Общество
Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»
Пользователи сервисов размещения объявлений Avito и "Юла" столкнулись с новой схемой мошенничества.
Газета.Ru 07:38
Культура
«Квартирник БГ»: в сети покажут концерт Бориса Гребенщикова в Лондоне
REGNUM вчера в 10:27
Экономика
В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова
Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова Эмин Агаларов объявил о разводе с супругой.
Экспресс газета 02:56
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56