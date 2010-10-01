105 случаев заражения коронавирусом были зарегистрированы в Тульской области за минувшие сутки, 14 мая. Ранее в регионе не фиксировались показатели, превышающие сотню.

Количество зараженных коронавирусом за сутки в Тульской области впервые превысило 100 человек

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